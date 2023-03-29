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Украинская блоггерша призналась, что спонсирует Россию: что известно

Алхим продолжает слушать российскую музыку

сегодня, 22:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Отечественная блоггерша Анна Алхим сделала признание, что и теперь не перестает слушать российских исполнителей, и по этой причине спонсирует страну-агрессору. Об этом Алхим заявила во время подкаста с Александром Волошиным. Как она говорит, никто не имеет права указать, на каком языке говорить и какую музыку слушать.

Украинская блоггерша призналась, что спонсирует Россию: что известно

Блогер Анна Алхим (фото из открытых источников)

Еще блоггерша сообщила, что слушает музыку на Apple Music, о стриминговых сервисах она вроде бы не знала. При этом Волошин задал вопрос, проинформирована ли она, что именно так поддерживает армию РФ, Алхим сказала с улыбкой:


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"Я не понимаю, как это я им бабки отправляю. Где мне тогда слушать это?"

К слову, Анна Алхим – украинская блоггерша. Еще в 2021 году была занесена в базу "Миротворец", отрицая факты российской агрессии, антиукраинской пропаганды и участия в актах гуманитарной агрессии России против Украины.

Но в прошлом году появился украинский фильм "Любовь и блоггеры", где Анна исполняла роль второго плана.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странская певица изменила Украине и выпустила песню, где поддержала оккупантов. Исполнительница из Украины Яна Соломко, родом из Полтавы, приняла решение поступить, как ее бывшая коллега из группы "Real O" Регина Тодоренко и предала свою страну. Звезда записала новую песню "ННН", которую посвятила захватчикам. Видеоролик на YouTube она сопровождала короткой подписью "Я никогда, никому, ни за что не променяю нашу любовь!", со слов композиции понятно, что любимый Яны Соломко военный. Но певица ограничила возможность прокомментировать ее сообщение о премьере в социальных сетях. С начала военного вторжения РФ Яна Соломко выбрала предательскую позицию и уехала в Россию. Там исполнительница часто дает концерты кафирам и открыто одобряет захватническую кремлевскую политику.


 
 



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