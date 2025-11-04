Любовница Ван Дамма из Украины впервые показала их общее фото: как выглядят

Украинка Алена Каверина из Кривого Рога впервые опубликовала совместное фото со своим любимым, легендарным актером боевиков 1990-х Жаном-Клодом Ван Даммом. Снимок она разместила после дня рождения актера, который он отпраздновал 18 октября.

Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина. Фото с Instagram

Алена Каверина в Instagram опубликовала фото со своим партнером Жаном-Клодом Ван Даммом. Совместную фотографию украинка подписала поздравлением с днем рождения актера.

"С днем рождения, мой лучший друг. Ты лучший в мире. Пусть все твои мечты сбудутся", – пишет девушка.

В комментариях подписчики Кавериной отметили, что это первый случай, когда она открыто поделилась общим фото со звездой мирового кино. Известно, что отношения Ван Дамма и Кавериной продолжаются с 2009 года, но пара не афиширует свою личную жизнь.

По данным СМИ, Алена познакомилась с Ван Даммом в Таиланде на одной из вечеринок. С тех пор они часто путешествовали вместе, а Каверина сопровождала актера на съемках фильма "Неудержимые 2" в Болгарии, где она познакомилась с Дольфом Лундгреном и Арнольдом Шварценеггером.

Алену Каверину не раз видели рядом с Ван Даммом во время его визитов в Украину. Они вместе посещали кинофестиваль "Молодость" в Киеве, где актер был почетным гостем, а также появлялись на светских событиях в столице.

Жан-Клод Ван Дамм, известный ролями в фильмах "Кикбоксер", "Кровавый спорт" и "Универсальный солдат", ныне обитает в Таиланде. При жизни он был женат пять раз, дважды с бодибилдершей Глэдис Португез, с которой имеет двоих детей. Несмотря на официальный брак, именно с украинкой Аленой Кавериной актер, по слухам, проводит большинство времени в последние годы.

