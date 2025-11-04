logo_ukra

Коханка Ван Дамма з України вперше показала їх спільне фото: як виглядають

Олена Каверіна вперше опублікувала фото зі своїм коханим Жаном-Клодом Ван Даммом.

4 листопада 2025, 21:55
Українка Олена Каверіна з Кривого Рогу вперше опублікувала спільне фото зі своїм коханим, легендарним актором бойовиків 1990-х Жаном-Клодом Ван Даммом. Знімок вона розмістила після дня народження актора, який він відсвяткував 18 жовтня.

Жан-Клод Ван Дамм та Олена Каверіна. Фото з Instagram

Олена Каверіна в Instagram опублікувала фото зі своїм партнером Жаном-Клодом Ван Даммом. Спільну фотографію українка підписала привітанням з днем народження актора.

"З днем народження, мій найкращий друг. Ти найкращий у світі. Нехай усі твої мрії збудуться", — пише дівчина.

Жан-Клод Ван Дамм та Олена Каверіна

У коментарях підписники Каверіної зазначили, що це перший випадок, коли вона відкрито поділилася спільним фото із зіркою світового кіно. Відомо, що стосунки Ван Дамма та Каверіної тривають з 2009 року, але пара не афішує своє особисте життя.

Жан-Клод Ван Дамм та Олена Каверіна

За даними ЗМІ, Олена познайомилася з Ван Даммом у Таїланді на одній із вечірок. З того часу вони часто подорожували разом, а Каверіна супроводжувала актора на зйомках фільму "Нестримні 2" у Болгарії, де вона познайомилася з Дольфом Лундгреном і Арнольдом Шварценеггером.

Олену Каверіну неодноразово бачили поруч із Ван Даммом під час його візитів в Україну. Вони разом відвідували кінофестиваль "Молодість" у Києві, де актор був почесним гостем, а також з’являлися на світських подіях у столиці.

Жан-Клод Ван Дамм, відомий ролями у фільмах "Кікбоксер", "Кривавий спорт" і "Універсальний солдат", нині мешкає в Таїланді. За життя він був одружений п’ять разів, двічі з бодібілдеркою Гледіс Португез, з якою має двох дітей. Попри офіційний шлюб, саме з українкою Оленою Каверіною актор, за чутками, проводить більшість часу останніми роками.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ван Дамм подарував українській коханці Мерседес за 3,3 млн гривень.



Джерело: https://www.instagram.com/p/DP9GkJ8Dy5o/
