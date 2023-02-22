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Украинская певица предала Украину и выпустила песню, где поддержала оккупантов

Продюсером выступил сбежавший в Россию скандальный путинист Юрий Бардаш

22 февраля 2023, 22:45
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Автор:

Лиля Воробьева

Исполнительница из Украины Яна Соломко, родом из Полтавы, приняла решение поступить, как ее бывшая коллега из группы "Real O" Регина Тодоренко и предала свою страну. Звезда записала новую песню "ННН", которую посвятила захватчикам.

Украинская певица предала Украину и выпустила песню, где поддержала оккупантов

Яна Соломко (фото из открытых источников)

Видеоролик на YouTube она сопровождала короткой подписью "Я никогда, никому, ни за что не променяю нашу любовь!", со слов композиции понятно, что любимый Яны Соломко военный.


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Певица ограничила возможности прокомментировать сообщение о премьере в социальных сетях.

С начала военного вторжения РФ Яна Соломко выбрала предательскую позицию и уехала в Россию. Там исполнительница часто дает концерты кафирам и открыто одобряет захватническую кремлевскую политику.

Здесь ее творческая деятельность тесно связана еще с одним одиозным поклонником путинского режима Юрием Бардашем, который в прошлом сотрудничал с музыкантами из Украины.

Украинская певица предала Украину и выпустила песню, где поддержала оккупантов - фото 2

Во время концерта на территории РФ молодая исполнительница сказала, что ей "приятно здесь быть". О страшной войне и агрессии на родной земле она предпочитает молчать.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что одеситка Долина предала Украину и поддержала агрессию России. Ранее известная исполнительница Лариса Долина родом из Одессы. Но сделать здесь успешную карьеру Ларисе не получилось, по той причине она переехала в Россию. Певица уже долго живет в этой стране и заработала там свое кровавое состояние. Вначале и там ей было непросто. Но она нашла выход, как хорошо устроиться, потому что сообразила, как обмануть систему. Просто влилась в ее ряды. Об этом говорится в телесюжете FreeДОМ, с 2003 года певица — член партии "Единая партия Россия", поэтому открыто поддерживает диктатуру Владимира Путина, в частности одобряет замыслы Путина. Как вот восстановить Советский Союз, где Долину унижали за то, что она еврейка.


 



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Обсуждения

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