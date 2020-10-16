Украинская певица, которая переехала в Россию, поделилась личной драмой в новой песне

16 октября Ани Лорак презентовала новую композицию под названием "Страдаем и любим". Известно, что слова она написала совместно с композитором Евгением Лишафаем, поэтому песня ей очень близка. Об этом пишет издание segodnya.

Ани Лорак. Фото: russkiehiti

Песня рассказывает слушателю о сложных и запутанных взаимоотношениях двух влюбленных людей, как это часто происходит в реальной жизни. Артистка поделилась, что она прожила эту композицию от начала и до конца, а все потому, что совсем недавно она сама оказалась в подобной ситуации.

"Страдаем и любим" — очень многогранная композиция, как, собственно, и само чувство Любовь. Ведь в нем могут сочетаться очень разные эмоции: радость и боль, спокойствие и тревога, слезы и безграничное счастье. Уверена, в этом треке каждый найдет что-то свое", — подытожила исполнительница.

Фанаты моментально отреагировали на такую душевную песню звезды, пожелав ей в комментариях поскорее встретить настоящую любовь.

Известно, что Ани Лорак развелась с мужем после 10 лет брака. Причиной этому послужили регулярные измены со стороны ее супруга. Тем не менее, он часто видится с их дочерью Софией, которой уже исполнилось 9 лет.







Ранее портал "Комментарии" сообщал, что певицу Ани Лорак заподозрили в беременности. Поклонники Каролины пришли к таким выводам глядя на снимки, которые сама артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Речь идет о нарезке из гастрольного тура певицы по России, на которых она предстает в разных нарядах. Так, фолловеры отмечают, что Лорак набрала вес, а концертные наряды только подчеркнули ее округлившийся животик.

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