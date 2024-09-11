Украинская певица подала на Grammy песню о депортации детей

Украинская певица Jerry Heil подала свою песню All Eyes On Kids на премию Grammy 2025, чтобы привлечь внимание международного сообщества к проблеме похищения детей во время войны в Украине.

Украинская певица Jerry Heil претендует на Grammy 2025

Став членом Академии звукозаписи, Heil решила не просто тягаться за музыкальные лавры, а использовать эту площадку для поднятия важных социальных вопросов. Ее трек и клип All Eyes On Kids отражает болезненные темы депортации и похищения детей российскими оккупантами, которые продолжают оставаться под прикрытием глобальной информационной войны.

Использовав собственный опыт и эмоциональные мотивы, певица стремится привлечь внимание к историям таких детей, как 14-летняя Кира Обединская из Мариуполя, чья история стала центральной в музыкальном видео. После своего похищения и принудительной депортации в Донецк Кира была возвращена в Украину благодаря усилиям волонтеров и международной поддержки.

На своей странице в Instagram Jerry Heil отметила:

"Этот трек — не просто музыка, а призыв к действию. Мы должны рассказать эту историю миру, и Grammy — это мощный инструмент для этого". По ее словам, ежедневные новости часто игнорируют трагедии, которые не должны оставаться без внимания.

Jerry Heil призывает всех неравнодушных личностей и украинцев за границей активно поддерживать распространение песни.

"Сейчас у нас с вами сверхответственная задача – сделать так, чтобы этот трек прошел в лонглист. Когда я садилась писать эту песню, у меня была задача сделать так, чтобы в песне поднималась какая-то очень важная тема по Украине. Потому что если ты уже как артистка из Украины выходишь на большую сцену, ты должен поднимать вопросы, которые касаются твоего народа, вопросы, которые касаются тебя. чтобы это заставляло тело двигаться, чтобы это прослушивали еще раз, еще раз, еще раз", – добавила звезда.