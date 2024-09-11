Украинская певица подала на Grammy песню о депортации детей

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Черновалова Кристина
Украинская певица Jerry Heil подала свою песню All Eyes On Kids на премию Grammy 2025, чтобы привлечь внимание международного сообщества к проблеме похищения детей во время войны в Украине.
Украинская певица Jerry Heil претендует на Grammy 2025
Став членом Академии звукозаписи, Heil решила не просто тягаться за музыкальные лавры, а использовать эту площадку для поднятия важных социальных вопросов. Ее трек и клип All Eyes On Kids отражает болезненные темы депортации и похищения детей российскими оккупантами, которые продолжают оставаться под прикрытием глобальной информационной войны.
Использовав собственный опыт и эмоциональные мотивы, певица стремится привлечь внимание к историям таких детей, как 14-летняя Кира Обединская из Мариуполя, чья история стала центральной в музыкальном видео. После своего похищения и принудительной депортации в Донецк Кира была возвращена в Украину благодаря усилиям волонтеров и международной поддержки.
На своей странице в Instagram Jerry Heil отметила:
Jerry Heil призывает всех неравнодушных личностей и украинцев за границей активно поддерживать распространение песни.
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