Родившаяся в Украине, в частности в Полтавской области, певица Яна Соломко выступала в украинских шоу и теперь известна под псевдонимом Soyanna, которая тоже поддержала позицию РФ, жестоко уничтожающую ее родную страну, теперь вышла замуж. Избранник Яны – ее возрастной поклонник.

Яна Соломко (фото из открытых источников)

На своей странице в социальных сетях она обнародовала видеоролик, как следует к алтарю в белом платье. Свое сообщение она подписала: "Наша сказка". Соломко заперла комментарии ко всем своим сообщениям, опасаясь хейта от украинских пользователей, которые не хотят прощать предательство артистки

При этом это уже второй брак Яны Соломко. Она уже была замужем и воспитывает дочь от первого брака.

Также "Комментарии" писали о том, что у странская певица изменила Украине и выпустила песню , где поддержала оккупантов. Исполнительница из Украины Яна Соломко, родом из Полтавы, приняла решение поступить, как ее бывшая коллега из группы "Real O" Регина Тодоренко и предала свою страну. Звезда записала новую песню "ННН", которую посвятила захватчикам.

Видеоролик на YouTube она сопровождала короткой подписью "Я никогда, никому, ни за что не променяю нашу любовь!", со слов композиции понятно, что любимый Яны Соломко военный. Но певица ограничила возможность прокомментировать ее сообщение о премьере в социальных сетях.

С начала военного вторжения РФ Яна Соломко выбрала предательскую позицию и уехала в Россию. Там исполнительница часто дает концерты кафирам и открыто одобряет захватническую кремлевскую политику. Здесь ее творческая деятельность тесно связана еще с одним одиозным поклонником путинского режима Юрием Бардашем, который в прошлом сотрудничал с музыкантами из Украины.

