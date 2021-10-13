Украинская певица призналась, что ей удаляли опухоль

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Козлова Альбіна
Надя Дорофеева поделилась историей о лечении, фото из открытых источников
Певица, дизайнер и видеоблоггер Надежда Дорофеева посвятила пост важной проблеме — опухолям в молочных железах и подчеркнула, что женщинам надо проходить ежегодный осмотр в маммолога, потому что это суперважно. Об этом известно из сообщения певицы на странице в Instagram.
По случаю Международного дня без бюстгальтера, 31-летняя певица рассказала свою историю как она столкнулась с фиброаденомой. У женщины врачи обнаружили такую опухоль в одной из грудей, ей пришлось сделать операцию по удалению доброкачественной опухоли. Теперь она каждый год ходит к маммологу на осмотр и советует это делать другим украинкам.
Как сообщал портал "Комментарии", здоровье английской королевы пошатнулось. Работники медиа отметили, что высокая гостья взяла трость в руки, как только сошла со своего авто. Но, произошли какие-то ухудшения в состоянии здоровья 95-летней королевы, она теперь использует трость для облегчения хода — неизвестно. Нет никаких комментариев по резиденции королевы.
Также мы писали, что умерла актриса, которая снималась в "Служебном романе". Известно, что женщина болела COVID-19, поэтому осложнения от вируса могли стать роковыми для пожилой женщины. Купина лежала в реанимации в последние дни из-за тяжелой стадии течения болезни.
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