Украинская певица призналась, что ей удаляли опухоль

Надя Дорофеева поделилась историей о лечении, фото из открытых источников

Певица, дизайнер и видеоблоггер Надежда Дорофеева посвятила пост важной проблеме — опухолям в молочных железах и подчеркнула, что женщинам надо проходить ежегодный осмотр в маммолога, потому что это суперважно. Об этом известно из сообщения певицы на странице в Instagram.

По случаю Международного дня без бюстгальтера, 31-летняя певица рассказала свою историю как она столкнулась с фиброаденомой. У женщины врачи обнаружили такую опухоль в одной из грудей, ей пришлось сделать операцию по удалению доброкачественной опухоли. Теперь она каждый год ходит к маммологу на осмотр и советует это делать другим украинкам.



Пост набрал почти 70 000 лайков и более 200 комментариев.

Также Дорофеева рассказала, что это событие произошло четыре года назад и шрам на груди она уже не скрывает.

"Фиброаденома — это наиболее распространенная доброкачественная опухоль в молочной железе. Она возникает по разным причинам — чтобы это отследить и остановить, важно обратиться к специалисту! Регулярные чек-апы суперважные, это наш шанс вовремя выявить проблему! На днях я была на ежегодном осмотре у своего маммолога, и вам напоминаю ", — написала звезда.

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