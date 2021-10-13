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Украинская певица призналась, что ей удаляли опухоль

Певица посоветовала женщинам ходить к маммологу

сегодня, 11:45
Автор:

Козлова Альбіна

Украинская певица призналась, что ей удаляли опухоль

Надя Дорофеева поделилась историей о лечении, фото из открытых источников

Певица, дизайнер и видеоблоггер Надежда Дорофеева посвятила пост важной проблеме — опухолям в молочных железах и подчеркнула, что женщинам надо проходить ежегодный осмотр в маммолога, потому что это суперважно. Об этом известно из сообщения певицы на странице в Instagram.

По случаю Международного дня без бюстгальтера, 31-летняя певица рассказала свою историю как она столкнулась с фиброаденомой. У женщины врачи обнаружили такую опухоль в одной из грудей, ей пришлось сделать операцию по удалению доброкачественной опухоли. Теперь она каждый год ходит к маммологу на осмотр и советует это делать другим украинкам.

Также Дорофеева рассказала, что это событие произошло четыре года назад и шрам на груди она уже не скрывает. Пост набрал почти 70 000 лайков и более 200 комментариев.

"Фиброаденома — это наиболее распространенная доброкачественная опухоль в молочной железе. Она возникает по разным причинам — чтобы это отследить и остановить, важно обратиться к специалисту! Регулярные чек-апы суперважные, это наш шанс вовремя выявить проблему! На днях я была на ежегодном осмотре у своего маммолога, и вам напоминаю ", — написала звезда.

Как сообщал портал "Комментарии", здоровье английской королевы пошатнулось. Работники медиа отметили, что высокая гостья взяла трость в руки, как только сошла со своего авто. Но, произошли какие-то ухудшения в состоянии здоровья 95-летней королевы, она теперь использует трость для облегчения хода — неизвестно. Нет никаких комментариев по резиденции королевы.

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Источник: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/?hl=ru
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