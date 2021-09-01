Украинская певица стала победительницей серьезного американского музыкального конкурса

Jerry Heil, фото: из Instagram Jerry Heil

Украинская певица Jerry Heil стала победительницей летнего сезона музыкального конкурса Djooky Music Awards. Об этом Jerry Heil сообщила в Instagram.

Djooky Music Awards достаточно молодой музыкальный конкурс, который проводится ежеквартально с начала 2020 года, но в числе участников собирает музыкальных исполнителей различных жанров со всего мира, а на самой платформе Djooky являются активными более 150 тыс. пользователей.

Молодая украинка Яна Шемаева, известная поклонникам как Jerry Heil, зарегистрировала для участия в конкурсе свой хит "Cheers". Сама певица отметила, что победа для нее была довольно неожиданной, ведь за день до подведения итогов конкурса Jerry Heil находилась на восьмой позиции.

Как победительница конкурса Шемаева могла выбрать приз на выбор — 20 тыс. долларов США или поездку в Лос-Анджелес и звукозапись трека на студии Capitol Records, в которой записываются самые известные мировые звезды.

Отметим, что Jerry Heil прослыла достаточно смелой девушкой. Так, в прошлом году, в рамках своеобразного експеримента, Яна Шемаева побрилась на лысо. По словам певицы, она решила проверить, сколько негатива на нее выльет общество из-за нестандартного поступка.

Напомним, что Jerry Heil в 2020 году участвовала в Национальном отборе на Евровидение с треком "Vegan", но ее попытка не оказалась успешной.

Ранее "Комментарии" сообщали , что в сторону Jerry Heil полетели обвинения о том, что девушка является "очередной заробитчанкой без принципов". Причиной гнева украиноязычной части поклонников Яны Шемаевой стал клип на песню "Блогер", которую певица исполняет на русском языке.

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