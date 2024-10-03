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Украинская певица впервые откровенно рассказала, сколько "пластик" сделала

Камалия рассказала, что еще хотела бы изменить в своем облике.

3 октября 2024, 22:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Украинская певица Камалия впервые открыто рассказала, что обращалась к пластическим хирургам, однако не из-за желания изменить свою внешность, а в результате несчастного случая. В интервью "Фокусу" она поделилась, что попала на операционный стол после травмы, которую получила вскоре после рождения своих дочерей.

Украинская певица впервые откровенно рассказала, сколько "пластик" сделала

Певица Камалия (фото из открытых источников)

Во время активной прогулки в спортивном костюме для похудения Камалия почувствовала головокружение, потеряла сознание и упала. Поэтому она сильно травмировала лицо: получила рану над глазом, которую пришлось зашивать, а также повредила нос, который впоследствии пришлось корректировать с помощью пластики.

Певица отметила, что не планировала делать пластические операции по изменению внешности. Она довольна своим видом и получает достаточное внимание со стороны поклонников. Однако раньше она рассматривала возможность сделать операцию по увеличению груди, но медицинские показания не позволяют ей это делать.

Четыре года назад я перенесла онкологическое заболевание молочных желез, поэтому любые операции на груди мне противопоказаны. В общем, я довольна своей внешностью. хорошо!" — подытожила Камалия.

Напомним, что "Комментарии" писали о знаменитостях, которые не скрывают перемен . Пластическая хирургия давно стала неотъемлемой частью жизни знаменитостей. Некоторые операции проходят незаметно, лишь слегка корректируя внешность, другие кардинально изменяют облик звезды. Давайте рассмотрим 5 звезд, которые делали пластику и не постеснялись рассказать об этом всему миру.

Ким Кардашьян, американская телезвезда и предприниматель, известна своей открытостью по поводу пластических операций. Она не только публично обсуждала свои процедуры, включая ботокс и липосакцию, но активно продвигает эту тему в своих социальных сетях и телешоу. Ким подчеркивает, что для нее это способ сохранения уверенности в себе и соответствия собственным стандартам красоты.
 



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Источник: https://focus.ua/ukrayinskij-shoubiz/670588-kamaliya-ob-otnosheniyah-s-zaluzhnym-konflikte-s-padchericey-i-realnoy-prichine-razvoda-s-zahurom-intervyu-fokusu
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