Украинская певица впервые откровенно рассказала, сколько "пластик" сделала

Украинская певица Камалия впервые открыто рассказала, что обращалась к пластическим хирургам, однако не из-за желания изменить свою внешность, а в результате несчастного случая. В интервью "Фокусу" она поделилась, что попала на операционный стол после травмы, которую получила вскоре после рождения своих дочерей.

Певица Камалия (фото из открытых источников)

Во время активной прогулки в спортивном костюме для похудения Камалия почувствовала головокружение, потеряла сознание и упала. Поэтому она сильно травмировала лицо: получила рану над глазом, которую пришлось зашивать, а также повредила нос, который впоследствии пришлось корректировать с помощью пластики.

Певица отметила, что не планировала делать пластические операции по изменению внешности. Она довольна своим видом и получает достаточное внимание со стороны поклонников. Однако раньше она рассматривала возможность сделать операцию по увеличению груди, но медицинские показания не позволяют ей это делать.

Четыре года назад я перенесла онкологическое заболевание молочных желез, поэтому любые операции на груди мне противопоказаны. В общем, я довольна своей внешностью. хорошо!" — подытожила Камалия.

Напомним, что "Комментарии" писали о знаменитостях, которые не скрывают перемен . Пластическая хирургия давно стала неотъемлемой частью жизни знаменитостей. Некоторые операции проходят незаметно, лишь слегка корректируя внешность, другие кардинально изменяют облик звезды. Давайте рассмотрим 5 звезд, которые делали пластику и не постеснялись рассказать об этом всему миру.

Ким Кардашьян, американская телезвезда и предприниматель, известна своей открытостью по поводу пластических операций. Она не только публично обсуждала свои процедуры, включая ботокс и липосакцию, но активно продвигает эту тему в своих социальных сетях и телешоу. Ким подчеркивает, что для нее это способ сохранения уверенности в себе и соответствия собственным стандартам красоты.

