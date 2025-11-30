Украинская попала в скандал из-за заявления о мире с РФ (ВИДЕО)

Украинская блоггер "Бонька" из Ивано-Франковска с аудиторией более 746 тысяч у TikTok оказалась в центре громкого скандала после того, как опубликовала видео, где в резкой форме "послала" всех, кто выступает против подписания мирного соглашения.

Блогер Бонька (фото из открытых источников)

"Вы уже так убыли своими землями. Уж сколько жизней унесла эта война... как у вас наглости хватает что-то говорить о каких-то землях", — заявила она в ролике.

После этого видео быстро разлетелось по украинским Telegram-каналам. Под ее сообщениями в соцсетях появились сотни эмоциональных реакций:

"А тебе этот мир кто гарантирует?"

"Не в землях вопрос. Вы его пункты читали?

"И что ты скажешь семьям погибших за эти земли?"

"Поддерживаю! А еще лучше – все, кто против, оружие в руки и на фронт!"

"Спрашивать о мире нужно у воюющих".

После критики блоггер опубликовала новое обращение и заявила, что не отказывается от своих слов. По ее словам, она говорила о тех, "кто ставит землю выше человеческих жизней".

"Самое главное у нас сейчас – сохранение человеческих жизней. Чтобы ребята и девушки, защищающие нашу страну, имели возможность вернуться домой живыми, в свои семьи, чтобы детки и гражданские не погибали каждый день под обстрелами. Если есть сейчас возможность подписать мирный договор, чтобы хотя бы полгода пожить в покое, и чтобы люди увидели свои семьи, то нужно это делать. Уже в дальнейшем, конечно, возвращать свои земли. Надеюсь, это можно будет сделать по дипломатическому пути, чтобы каждый день не погибали украинцы", – заявила блогерша.

Во втором видео разгорелась новая волна споров:

"Я из Краматорска… Когда подпишут мир — ты же уронишь меня к себе домой? Мой дом ты предлагаешь сдать".

"Красово! Люди — на первом месте, земля без людей ничего не стоит".

"С чего вы взяли, что есть хоть какая надежда на мир? Путин все сказал".

