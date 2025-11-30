Украинская попала в скандал из-за заявления о мире с РФ (ВИДЕО)

Рубрики
Украинская блоггер "Бонька" из Ивано-Франковска с аудиторией более 746 тысяч у TikTok оказалась в центре громкого скандала после того, как опубликовала видео, где в резкой форме "послала" всех, кто выступает против подписания мирного соглашения.
Блогер Бонька (фото из открытых источников)
После этого видео быстро разлетелось по украинским Telegram-каналам. Под ее сообщениями в соцсетях появились сотни эмоциональных реакций:
"А тебе этот мир кто гарантирует?"
"Не в землях вопрос. Вы его пункты читали?
"И что ты скажешь семьям погибших за эти земли?"
"Поддерживаю! А еще лучше – все, кто против, оружие в руки и на фронт!"
"Спрашивать о мире нужно у воюющих".
После критики блоггер опубликовала новое обращение и заявила, что не отказывается от своих слов. По ее словам, она говорила о тех, "кто ставит землю выше человеческих жизней".
Во втором видео разгорелась новая волна споров:
"Я из Краматорска… Когда подпишут мир — ты же уронишь меня к себе домой? Мой дом ты предлагаешь сдать".
"Красово! Люди — на первом месте, земля без людей ничего не стоит".
"С чего вы взяли, что есть хоть какая надежда на мир? Путин все сказал".
