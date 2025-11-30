Українська потрапила у скандал через заяву про мир з РФ (ВІДЕО)

Українська блогерка "Бонька" з Івано-Франківська з аудиторією понад 746 тисяч у TikTok опинилася в центрі гучного скандалу після того, як опублікувала відео, де в різкій формі "послала" всіх, хто виступає проти підписання мирної угоди.

Блогерка Бонька (фото з відкритих джерел)

"Ви вже так з**бали своїми землями. Вже скільки життів забрала ця війна... як у вас нахабності вистачає щось говорити про якісь землі", — заявила вона у ролику.

Після цього відео швидко розлетілося українськими Telegram-каналами. Під її дописами в соцмережах з’явилися сотні емоційних реакцій:

"А тобі той мир хтось гарантує?"

"Не в землях питання. Ви його пункти читали?"

"І що ти скажеш сім'ям тих, що загинули за ці землі?"

"Підтримую! А ще краще — всі, хто проти, зброю в руки і на фронт!"

"Питати про мир треба в тих, хто воює".

Після критики блогерка опублікувала нове звернення і заявила, що не відмовляється від своїх слів. За її словами, вона говорила про тих, "хто ставить землю вище за людські життя".

"Найголовніше у нас зараз – збереження людських життів. Щоб хлопці і дівчата, які боронять нашу країну, мали змогу повернутись додому живими, до своїх сімей, щоб дітки і цивільні не гинули кожного дня під обстрілами. Якщо є зараз можливість підписати мирний договір, щоб хоча б півроку-рік пожити в спокої, і щоб люди побачили свої сім'ї, то потрібно це робити. Уже в подальшому, звичайно, повертати свої землі. Сподіваюся, це можна буде зробити дипломатичним шляхом, щоб кожного дня не гинули українці", – заявила блогерка.

Під другим відео розгорілася нова хвиля суперечок:

"Я з Краматорська… Коли підпишуть мир — ти ж впустиш мене до себе додому? Мій дім ти пропонуєш здати".

"Красава! Люди — на першому місці, земля без людей нічого не варта".

"З чого ви взяли, що є хоч якась надія на мир? Путін же все сказав".

