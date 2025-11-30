Українська потрапила у скандал через заяву про мир з РФ (ВІДЕО)

Рубрики
Українська блогерка "Бонька" з Івано-Франківська з аудиторією понад 746 тисяч у TikTok опинилася в центрі гучного скандалу після того, як опублікувала відео, де в різкій формі "послала" всіх, хто виступає проти підписання мирної угоди.
Блогерка Бонька (фото з відкритих джерел)
Після цього відео швидко розлетілося українськими Telegram-каналами. Під її дописами в соцмережах з’явилися сотні емоційних реакцій:
"А тобі той мир хтось гарантує?"
"Не в землях питання. Ви його пункти читали?"
"І що ти скажеш сім'ям тих, що загинули за ці землі?"
"Підтримую! А ще краще — всі, хто проти, зброю в руки і на фронт!"
"Питати про мир треба в тих, хто воює".
Після критики блогерка опублікувала нове звернення і заявила, що не відмовляється від своїх слів. За її словами, вона говорила про тих, "хто ставить землю вище за людські життя".
Під другим відео розгорілася нова хвиля суперечок:
"Я з Краматорська… Коли підпишуть мир — ти ж впустиш мене до себе додому? Мій дім ти пропонуєш здати".
"Красава! Люди — на першому місці, земля без людей нічого не варта".
"З чого ви взяли, що є хоч якась надія на мир? Путін же все сказав".
