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Украинская телеведущая опубликовала откровенное фото без белья у новогодней елки

Леся Никитюк сфотографировалась у главного атрибута праздника

сегодня, 11:19
Автор:

Владимир Лавский

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram откровенное фото. На нем Никитюк без белья в черном мини-платье позирует у новогодней елки. 

Украинская телеведущая опубликовала откровенное фото без белья у новогодней елки

Кроме того, звезда украинского шоу-бизнеса надела черные "шпильки", чтобы подчеркнуть красоту своих ног. 

"Шальная Лесяантрица уже нарядила дом, и сама нарядилась. Платье тут ни при чем", — подписала публикацию Никитюк.

Менее чем за сутки публикация набрала более 150 тысяч реакций. 

Ранее сообщали "Комментарии", что Ани Лорак получила российскую награду. 


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