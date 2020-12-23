Украинская телеведущая опубликовала откровенное фото без белья у новогодней елки

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram откровенное фото. На нем Никитюк без белья в черном мини-платье позирует у новогодней елки.

Кроме того, звезда украинского шоу-бизнеса надела черные "шпильки", чтобы подчеркнуть красоту своих ног.

"Шальная Лесяантрица уже нарядила дом, и сама нарядилась. Платье тут ни при чем", — подписала публикацию Никитюк.

Менее чем за сутки публикация набрала более 150 тысяч реакций.

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