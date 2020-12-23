Украинская телеведущая опубликовала откровенное фото без белья у новогодней елки

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Владимир Лавский
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram откровенное фото. На нем Никитюк без белья в черном мини-платье позирует у новогодней елки.
Кроме того, звезда украинского шоу-бизнеса надела черные "шпильки", чтобы подчеркнуть красоту своих ног.
Менее чем за сутки публикация набрала более 150 тысяч реакций.Ранее сообщали "Комментарии", что Ани Лорак получила российскую награду.
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