Украинская звезда беременна первенцем в 37 лет: что пишут СМИ

Телеведущая Леся Никитюк, вероятно, беременна. 37-летняя украинская красавица, недавно объявившая о помолвке, ждет первенца. Об этом 28 января пишет портал "Комментарии" со ссылкой на ТСН.

В шоу-биз-кругах пошли слухи, что Леся Никитюк беременна. Фото: Леся Никитюк / Instagram

О предстоящем пополнении в семье телезвезды заговорили на прошлой неделе. Тогда она объявила, что прекращает вести одно из развлекательных шоу, ведущей которого была с 2018 года. На этом фоне пошли первые слухи: в Сети сразу объяснили это непростое для любой телеведущей решение тем что знаменитость ждет ребенка.

Анонимные источники ТСН подтвердили, что догадки оказались правдивыми, и Леся Никитюк беременна. Сама телеведущая не комментирует слухи и не подтверждала эту информацию.

Портал "Комментарии" 6 января писал, что Никитюк сообщила о помолвке. До этого момента она оставалась одной из завидных холостячек украинского шоу-биза. Эффектная телеведущая в соцсетях опубликовала фото с обручальным кольцом и намекнула, что приняла предложение от своего бойфренда, военного Дмитрия Бабчука.

Звезда показала кольцо на указательном пальце и написала: "Тут не откажешь". До этого Бабчук, опубликовал фото с обручальным кольцом со словами: "Смотри, что взял тебе. Примеришь?".

После помолвки в шоу-бизнес-тусовке появились первые слухи о том, что пара торопится узаконить свои отношения якобы в связи с беременностью Никитюк. Некоторые предполагали, что ведущая решила покинуть один из своих самых популярных проектов "Хто зверху?" именно по этой причине.

До этого о романе с 28-летним Бабчуком 37-летняя Никитюк начала аккуратно говорить осенью 2024 года. 7 октября звезда впервые сообщила, что они – пара. О женихе известно немного. По данным СМИ, Бабчук — одессит, учился в Запорожье, в 20 лет вступил в ряды ВСУ. Служил в морской пехоте и 73-м центре Сил спецопераций. Нынешнее место службы Бабчук не разглашает, но весной 2024 года он стал героем съемки военных фотографов Влады и Константина Либеровых, которые снимали тренировку боевых водолазов спецназа.