Леся Никитюк решилась выйти замуж за военного: кто из звезд ее поздравил

Телеведущая Леся Никитюк, кажется, решилась покинуть ряды завидных холостячек украинского шоу-бизнеса. 6 января в соцсетях она показала фото с обручальным кольцом и намекнула, что приняла предложение от своего бойфренда, военного Дмитрия Бабчука. О помолвке Никитюк 6 января сообщает портал "Комментарии".

Никитюк почти никогда не афишировала личную жизнь, а тут публично приняла обручальное кольцо от украинского военного Дмитрия Бабчука. Фото: Instagram / Леся Никитюк

Звезда показала кольцо на указательном пальце и написала: "Тут не откажешь". До этого Бабчук, опубликовал фото с обручальным кольцом со словами: "Смотри, что взял тебе. Примеришь?".

Под постом Никитюк посыпались поздравления от звезд. "Поздравляю!", — написала Ирина Билык. Коллега Никитюк, телеведущая Маша Ефросинина в комментариях заметила, что на ее недавний вопрос о свадьбе Леся заявила, что это будет скоро. Ефросинина расценила этот диалог как "самое короткое эксклюзивное интервью".

"Кайф, поздравляю", – написала певица Вера Брежнева. "Поздравляю, малая", – отреагировал актер Тарас Цимбалюк.

"Моя самая яркая. Моя прекрасная. Поздравляю. Ты заслуживаешь быть счастливой", – написала певица Наталья Могилевская.

К поздравлениям присоединились Джамала, певицы Кола и TAYANNA, актриса Ольга Сумская с возгласом: "Это счастье!", фотографы Либеровы и многие другие. Телеведущий Григорий Решетник уже отметился тостом, вероятно, намекая на готовность быть тамадой на этой свадьбе: "Горько молодоженам!!!! И искренние поздравления!!! Будьте счастливы и детишек вам, как на небе звездочек".

О романе с 28-летним Бабчуком 37-летняя Никитюк начала аккуратно говорить осенью 2024 года. 7 октября звезда впервые сообщила, что они – пара. О женихе известно немного. По данным СМИ, Бабчук — одессит, учился в Запорожье, в 20 лет вступил в ряды ВСУ. Служил в морской пехоте и 73-м центре Сил спецопераций. Нынешнее место службы Бабчук не разглашает, но весной 2024 года он стал героем съемки военных фотографов Влады и Константина Либеровых, которые снимали тренировку боевых водолазов спецназа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине был ликвидирован российский поэт-песенник и по совместительству десантник Олег Гегельский. Он был членом Союза писателей России, автором различных песен Валерия Леонтьева, Анжелики Варум, Михаила Шуфутинского и других российских звезд, в частности, Любови Успенской. Интенсивнее всего он работал с Николаем Носковым.