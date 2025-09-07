logo

Главная Новости Звезды персона Украинский футболист признался известной блоггерке (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский футболист признался известной блоггерке (ФОТО)

Владимир Бражко сделал предложение известной блоггерке Даше Квитковой. Пара объявила о помолвке в Instagram и поделилась фото из признания.

7 сентября 2025, 13:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко сделал предложение известной украинской блоггерке и инфлюэнсеру Даше Квитковой. Она ответила "да" и готовится второй раз выйти замуж.

Украинский футболист признался известной блоггерке (ФОТО)

Владимир Бражко сделал предложение Даше Квитковой. Фото из открытых источников

Украинский футболист Владимир Бражко и блоггер Даша Квиткова официально объявили о помолвке. Вечером 6 сентября пара опубликовала в Instagram романтические фото из признания, где Даша продемонстрировала роскошное кольцо.

"Тысячу раз "да"", — подписала фотографии 27-летняя инфлюэнсерша, широко улыбаясь в кадре.

Украинский футболист признался известной блоггерке (ФОТО) - фото 2

Владимир Бражко сделал предложение Даше Квитковой. Фото: Инстаграм Квитковой

Сразу после новости в сети появились слухи о возможной беременности Квитковой. Однако блоггер быстро опровергла предположение, выложив черно-белое фото из признания и подписав его коротко: "Нет, не беременна".

Пару уже поздравили известные украинские звезды и блоггеры. Среди них, в частности, певицы ROXOLANA и Надя Дорофеева, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, актриса Наталья Денисенко, блогерша Анастасия Скальницкая и дизайнер Екатерина Сильченко.

Украинский футболист признался известной блоггерке (ФОТО) - фото 3

Даша Квиткова. Фото: Инстаграм Квитковой

Слухи о романе Бражка и Квитковой появились еще в мае. Впоследствии их увидели вместе на свадьбе футболиста Максима Дячука. Летом Даша провожала любимого на молодежное Евро-2025, а 9 июля Владимир публично приветствовал ее с днем рождения, подтвердив отношения.

Украинский футболист признался известной блоггерке (ФОТО) - фото 4

Владимир Бражко. Фото: Инстаграм Бражка

Даша Квиткова – известная блоггерша, бизнесвумен и инфлюэнсерша. Стала популярной после победы в шоу "Холостяк", где встретила телеведущего Никиту Добрынина. Пара поженилась, но развелась два года назад. У них есть общий сын Лев. Владимир Бражко – 23-летний полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины. Бронзовый призер Евро-2023 (U-21).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Даша Квиткова показала украшение от всемирно известного бренда.

Также "Комментарии" писали, что Никита Добрынин признался, сколько потратил на свадьбу с Дашей Квитковой.



