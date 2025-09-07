Украинский футболист признался известной блоггерке (ФОТО)

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко сделал предложение известной украинской блоггерке и инфлюэнсеру Даше Квитковой. Она ответила "да" и готовится второй раз выйти замуж.

Украинский футболист Владимир Бражко и блоггер Даша Квиткова официально объявили о помолвке. Вечером 6 сентября пара опубликовала в Instagram романтические фото из признания, где Даша продемонстрировала роскошное кольцо.

"Тысячу раз "да"", — подписала фотографии 27-летняя инфлюэнсерша, широко улыбаясь в кадре.

Сразу после новости в сети появились слухи о возможной беременности Квитковой. Однако блоггер быстро опровергла предположение, выложив черно-белое фото из признания и подписав его коротко: "Нет, не беременна".

Пару уже поздравили известные украинские звезды и блоггеры. Среди них, в частности, певицы ROXOLANA и Надя Дорофеева, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, актриса Наталья Денисенко, блогерша Анастасия Скальницкая и дизайнер Екатерина Сильченко.

Слухи о романе Бражка и Квитковой появились еще в мае. Впоследствии их увидели вместе на свадьбе футболиста Максима Дячука. Летом Даша провожала любимого на молодежное Евро-2025, а 9 июля Владимир публично приветствовал ее с днем рождения, подтвердив отношения.

Даша Квиткова – известная блоггерша, бизнесвумен и инфлюэнсерша. Стала популярной после победы в шоу "Холостяк", где встретила телеведущего Никиту Добрынина. Пара поженилась, но развелась два года назад. У них есть общий сын Лев. Владимир Бражко – 23-летний полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины. Бронзовый призер Евро-2023 (U-21).

