Украинский хореограф рассказал о своей коллеге, которая в начале войны сбежала в Россию

Известный хореограф Макс Чмерковский дал оценку поступку уехавшей в РФ своей коллеги Татьяны Денисовой, которая покинула страну как только началось полномасштабное российское вторжение. Об этом сообщил "УНИАН".

Макс Чмерковский (фото из открытых источников)

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Отвечая на вопрос Анны Олицкой, он подчеркнул, что его не удивляет пророссийская позиция Денисовой, потому что во время съемок танцевального проекта, где они работали, как судьи, она показывала, что у нее отсутствует хоть что-то общее с Украиной.

"Если до сих пор кто-то ошибочно считает Денисову украинкой — это полная чушь. Я о ней ничего не знал, и об этой ситуации тоже, пока мы не познакомились. Но когда мы познакомились — это далеко не "Татьяна". Она совершенно не "Денисова", никакого отношения к Украине не имеет", – рассказал Чмерковский.

По его оценке, продюсеры проекта поступили неправильно, когда приглашали Денисову стать членом жюри.

"При общении от нее не шло ничего украинского абсолютно. Когда я с ней сидел и общался, это была не одна из тех женщин, с которыми я общаюсь в Украине в течение многих моих приездов. У нее была другая энергия, она по-другому смотрела на эти вещи. Украинцы волновались, когда началась война, а она – нет", — резюмировал Чмерковский.

Через несколько месяцев после того, как началась война, Татьяна Денисова появилась на российском телеканале ТНТ, как судья проекта "Танцы". При этом еще зимой 2022 года она выступала судьей украинского танцевального проекта. После побега Денисовой в РФ продюсеры проекта приняли решение вырезать ее участие из эфира.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что попавшая в оккупацию актриса "Дизель Шоу" пошла работать на россиян.