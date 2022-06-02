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Украинский музыкант рассказал, как убирал трупы мирных жителей в освобожденных от оккупантов городах

Музыкант продолжает помогать людям и сейчас

сегодня, 23:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Известный украинский музыкант Андрей Хливнюк рассказал об ужасах, которые принесли украинцам оккупанты. Лидер "Бумбокса" в интервью Дмитрию Гордону признался, что убирал тела мирных жителей в освобожденных городах.

Украинский музыкант рассказал, как убирал трупы мирных жителей в освобожденных от оккупантов городах

Андрей Хливнюк (фото из открытых источников)

Хливнюк также рассказал, что он думает о деятелях культуры, поддерживающих режим путина. Музыкант признался, что знает звезд, восхваляющих решение главы Кремля, лично много лет. Но теперь для него этих людей нет.

"Мне не до них сейчас. Я видел грохот прилета орудий, всяких чертовых реактивных систем, Я видел то, что видели мои собратья, когда мы заходили в освобожденные города... И когда еще трупы не успели убрать с улиц и оттащить машины – это была наша работа", — отметил лидер "Бумбокса".

Также Андрей Хливнюк отметил, что видел много боли, которую принесли с собой кафиры. Музыкант был в деревнях, где люди просили еду и плакали от благодарности за кусок хлеба и бутылку растительного масла.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Лию Ахеджакову напали в Москве . Незнакомец напал на Лию Ахеджакову, когда она играла в спектакле на сцене театра "Современник". Нападающий распилил на актрису перечный баллончик. Об инциденте актриса рассказала на своей странице в Instagram. По мнению Ахеджаковой, она догадывается, почему мужчина это сделал. Актриса уверена, что это произошло из-за ее выражения и позиции о войне в Украине. Ведь Лия Ахеджакова критикует российские власти и поддерживает украинцев. Также она заявила, что ждет от правоохранителей ответной реакции, чтобы нападающий понес наказание.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xJNzoMCsy5Q&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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