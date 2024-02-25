Украинский певец попал в скандал в Израиле

Исполнитель из Украины ALEKSEEV попал в скандальную ситуацию. Это произошло, когда певец давал концерт в ночном клубе Тель-Авива, в Израиле.

Украинский певец ALEKSEEV (фото из открытых источников)

Как сообщает ТСН , в Сети обнародовали видеоролик с выступления певца. Пользователи возмущаются, что певец в украиноязычные песни включил в программу и одну русскоязычную.

При этом у украинского артиста есть переведенные песни, которые он исполняет на украинском языке. К тому же, он давал обещание, что не будет петь российские версии.

Журналистка Алина Доротюк обратилась к представителям команды певца, чтобы они объяснили, почему же он все же пел и на русском. Там рассказали, что выступление состоялось 45 минут и было приурочено к поддержке беженцев из Украины. Трек "Пьяное Солнце" ALEKSEEV пел по-русски, выполняя просьбы организаторов концерта.

Но украиноязычную версию "Пьяное Солнце" артист тоже исполнял, когда вышел на бис.

Еще представители команды певца сообщили, что ALEKSEEV на своих концертах не исполняет песни на русском вообще, потому что все его хиты были переведены на украинский.

Напомним, что "Комментарии" писали о кандальные ню-фото порноактрисы с украинской символикой . Фотограф Петтер Хегре, сделавший скандальную фотосессию с обнаженной украинской порноактрисой Anna Ralphs (Анастасия Митина), прикрывшей интимные места национальными символами, отреагировал на жалобы украинцев и извинился. Хегре объяснил, что его замысел привлечь внимание к войне в Украине не сработал, как он ожидал.

Петтер Хегре ответил на замечания украинцев, подвергших критике ню-фотосессию украинской модели Анастасии Митиной и работу фотографа за "надругательство над государственными символами". Фотограф убрал из социальных сетей свою работу.

