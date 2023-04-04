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Украинский певец предал свою родину и взял гражданство России - СМИ

Экс-возлюбленный Тины Кароль получил гражданство РФ

сегодня, 22:20
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Автор:

Лиля Воробьева

Телеведущий Слава Дьомин, используя информацию из своего источника, рассказал, что солист группы "Иванушки-International" из РФ Кирилл Туриченко теперь имеет гражданство России. Об этом сообщает "УНИАН".

Украинский певец предал свою родину и взял гражданство России - СМИ

Кирилл Туриченко (фото из открытых источников)

Об этом Дьомин сообщил во время программы "Слава ПРО". Известно, что Туриченко родом из Одессы и раньше встречался с исполнительницей Тиной Кароль. Но при этом, если певица болеет за свою страну и собирает средства во время благотворительных концертов для украинской армии,  то Туриченко стал на сторону зла.


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Экс-исполнитель из Украины сейчас теперь делает сольную карьеру в РФ и не упоминает о полномасштабной войне.

"Мы были очень хорошо знакомы. Недавно я подумал, где Кирилл и чем он занимается. Оказывается, сейчас Туриченко продолжает петь в группе "Иванушки-International", а еще строит сольную карьеру. Где? Правильно! Там. Один из наших общих знакомых рассказал, что Туриченко даже сменил гражданство на российское, но пока официального подтверждения этому нет", – подчеркнул Дьомин.

В частности, через какое время после начала войны, Кирилл сообщил, что переживает за своих близких в Одессе, но в его сообщении красной линией не проходил четкий призыв о том, что нужно прекратить большую войну.

При этом, через некоторое время артист возможно, стал забывать о своей родне и продолжает выступать в РФ.

Прежде всего, Туриченко частенько бывает за границей на отдыхе, пока Российская Федерация обстреливает его бывшую родину.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что одеситка Долина предала Украину и поддержала агрессию России. Ранее известная исполнительница Лариса Долина родом из Одессы. Но сделать здесь успешную карьеру Ларисе не получилось, по той причине она переехала в Россию.


 
 



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/eks-vozlyublennyy-tiny-karol-poluchil-grazhdanstvo-rf-smi-12204888.html
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