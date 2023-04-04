Украинский певец предал свою родину и взял гражданство России - СМИ

Телеведущий Слава Дьомин, используя информацию из своего источника, рассказал, что солист группы "Иванушки-International" из РФ Кирилл Туриченко теперь имеет гражданство России. Об этом сообщает "УНИАН".

Кирилл Туриченко (фото из открытых источников)

Об этом Дьомин сообщил во время программы "Слава ПРО". Известно, что Туриченко родом из Одессы и раньше встречался с исполнительницей Тиной Кароль. Но при этом, если певица болеет за свою страну и собирает средства во время благотворительных концертов для украинской армии, то Туриченко стал на сторону зла.

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Экс-исполнитель из Украины сейчас теперь делает сольную карьеру в РФ и не упоминает о полномасштабной войне.

"Мы были очень хорошо знакомы. Недавно я подумал, где Кирилл и чем он занимается. Оказывается, сейчас Туриченко продолжает петь в группе "Иванушки-International", а еще строит сольную карьеру. Где? Правильно! Там. Один из наших общих знакомых рассказал, что Туриченко даже сменил гражданство на российское, но пока официального подтверждения этому нет", – подчеркнул Дьомин.

В частности, через какое время после начала войны, Кирилл сообщил, что переживает за своих близких в Одессе, но в его сообщении красной линией не проходил четкий призыв о том, что нужно прекратить большую войну.

При этом, через некоторое время артист возможно, стал забывать о своей родне и продолжает выступать в РФ.

Прежде всего, Туриченко частенько бывает за границей на отдыхе, пока Российская Федерация обстреливает его бывшую родину.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что одеситка Долина предала Украину и поддержала агрессию России. Ранее известная исполнительница Лариса Долина родом из Одессы. Но сделать здесь успешную карьеру Ларисе не получилось, по той причине она переехала в Россию.