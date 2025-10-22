Украинский певец рассказал об общении с бывшим президентом Украины: где он находится во время войны

Украинский певец Иво Бобул рассказал, что его кум является второй президент Украины Леонид Кучма — политик крестил сына Народного артиста. Артист отметил, что до сих пор считает Кучму одним из своих ближайших друзей.

Иво Бобул (фото из открытых источников)

Об этом Бобул сказал в интервью Славе Демину. По словам певца, во время полномасштабной войны они продолжают общаться, хотя лично видеться не удается.

"Мы не видим. По телефону, потому что он ездил там на лечение. Он сейчас здесь, но не знаю, какие возможности встретиться. Человек занят… Спрашиваю, как они живут, как Людмила Николаевна. Все нормально, по-человечески. Я очень благодарен этой фамилии", – поделился Иво Бобул.

Певец также отметил, что поддерживает теплые отношения с семьей Кучмы много лет и ценит их дружбу и человечность.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что эксспикер рассказал, какой политик спас Кучму во время скандала . Бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз поделился своим видением событий, связанных с "кассетным скандалом" в 2000 году и озвучил имя политика, который, по его мнению, способствовал "умолчанию" этого дела. Об этом он рассказал в разговоре на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".

Мороз напомнил, что после обнародования пленок Мельниченко началась акция "Украина без Кучмы" и состоялся первый Майдан. Он отметил, что если бы суд своевременно дал оценку этим событиям, у страны было бы другое развитие. Также он категорически отверг версию, что скандал являлся спецоперацией иностранных спецслужб.

"Больше всех пленки в Украине слушал Луценко Юрий. Он за это отвечал", – заявил Мороз.

В то же время Юрий Луценко сейчас убеждает, что кассетный скандал был операцией российских спецслужб, которая имела целью ослабить президента Леонида Кучму и сделать его зависимым от Кремля.

