Украинский певец рассказал об общении с бывшим президентом Украины: где он находится во время войны

Лиля Воробьева
Украинский певец Иво Бобул рассказал, что его кум является второй президент Украины Леонид Кучма — политик крестил сына Народного артиста. Артист отметил, что до сих пор считает Кучму одним из своих ближайших друзей.
Иво Бобул (фото из открытых источников)
Об этом Бобул сказал в интервью Славе Демину. По словам певца, во время полномасштабной войны они продолжают общаться, хотя лично видеться не удается.
Певец также отметил, что поддерживает теплые отношения с семьей Кучмы много лет и ценит их дружбу и человечность.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что эксспикер рассказал, какой политик спас Кучму во время скандала . Бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз поделился своим видением событий, связанных с "кассетным скандалом" в 2000 году и озвучил имя политика, который, по его мнению, способствовал "умолчанию" этого дела. Об этом он рассказал в разговоре на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".Мороз напомнил, что после обнародования пленок Мельниченко началась акция "Украина без Кучмы" и состоялся первый Майдан. Он отметил, что если бы суд своевременно дал оценку этим событиям, у страны было бы другое развитие. Также он категорически отверг версию, что скандал являлся спецоперацией иностранных спецслужб.
В то же время Юрий Луценко сейчас убеждает, что кассетный скандал был операцией российских спецслужб, которая имела целью ослабить президента Леонида Кучму и сделать его зависимым от Кремля.