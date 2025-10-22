Український співак розповів про спілкування з колишнім президентом України: де він перебуває під час війни

Український співак Іво Бобул розповів, що його кумом є другий президент України Леонід Кучма — політик хрестив сина Народного артиста. Артист зазначив, що й досі вважає Кучму одним зі своїх найближчих друзів.

Іво Бобул (фото з відкритих джерел)

Про це Бобул сказав в інтерв’ю Славі Дьоміну. За словами співака, під час повномасштабної війни вони продовжують спілкуватися, хоча особисто бачитися не вдається.

"Ми не бачимося. По телефону, бо він їздив, там, на лікування. Він зараз тут, але не знаю, які можливості зустрітися. Людина зайнята… Питаюся, як вони живуть, як Людмила Миколаївна. Усе нормально, по-людськи. Я дуже вдячний цьому прізвищу", — поділився Іво Бобул.

Співак також зазначив, що підтримує теплі стосунки з родиною Кучми багато років і цінує їхню дружбу та людяність.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що ексспікер розповів, який політик врятував Кучму під час скандалу. Колишній спікер Верховної Ради Олександр Мороз поділився своїм баченням подій, пов’язаних із "касетним скандалом" 2000 року, та озвучив ім’я політика, який, на його думку, сприяв "замовчуванню" цієї справи. Про це він розповів у розмові на YouTube-каналі "Власть vs Влащенко".

Мороз нагадав, що саме після оприлюднення плівок Мельниченка почалася акція "Україна без Кучми" та відбувся перший Майдан. Він зазначив, що якби суд своєчасно дав оцінку цим подіям, країна мала б інший розвиток. Також він категорично відкинув версію, що скандал був спецоперацією іноземних спецслужб.

"Більше за всіх плівки в Україні слухав Луценко Юрій. Він за це відповідав", – заявив Мороз.

Водночас Юрій Луценко нині переконує, що касетний скандал був операцією російських спецслужб, яка мала на меті ослабити президента Леоніда Кучму та зробити його залежним від Кремля.

