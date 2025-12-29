Украинский поэт раскрыл позицию о войне бывшего народного артиста Украины с РФ

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Украинский поэт Евгений Рыбчинский поделился подробностями о позиции бывшего народного артиста Украины Александра Малинина, который впоследствии принял сторону террористической России. В интервью ТСН он рассказал, что путинист пытался выйти на контакт с его отцом — поэтом Юрием Рыбчинским.
Александр Малинин (фото из открытых источников)
По словам Евгения Рыбчинского, певец пытался "пропетлять" и избегать публичных заявлений до окончания войны, поэтому уехал в Германию. Поэт отметил, что жена Малинина имеет немецкое гражданство, а его дети уже давно живут и работают в Великобритании. Впрочем, такая стратегия не принесла результата — впоследствии артиста заставили открыто поддержать курс Кремля.
Рыбчинский также напомнил, что Малинин неоднократно пытался связаться с Юрием Рыбчинским, однако безуспешно. Отец поэта решил полностью прекратить любое общение с ним.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российский артист-путинист Александр Малинин , также имевший звание народного артиста Украины, попал в громкий скандал: его обвиняют в антипатриотизме, эмиграции и отсутствующей четкой позиции по поводу кровавого военного вторжения, которое РФ возбудила против Украины.В начале года депутат городской думы Саратова Роман Грибов сказал, что Малинина нужно "отменить" по той причине, что певец проживает в Германии, а концерты, как всегда, дает в РФ и отмалчивается о т.н. "СВО". А еще Малинина упрекают в том, что он пел "Красную калину".