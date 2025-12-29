Украинский поэт раскрыл позицию о войне бывшего народного артиста Украины с РФ

Украинский поэт Евгений Рыбчинский поделился подробностями о позиции бывшего народного артиста Украины Александра Малинина, который впоследствии принял сторону террористической России. В интервью ТСН он рассказал, что путинист пытался выйти на контакт с его отцом — поэтом Юрием Рыбчинским.

Александр Малинин (фото из открытых источников)

По словам Евгения Рыбчинского, певец пытался "пропетлять" и избегать публичных заявлений до окончания войны, поэтому уехал в Германию. Поэт отметил, что жена Малинина имеет немецкое гражданство, а его дети уже давно живут и работают в Великобритании. Впрочем, такая стратегия не принесла результата — впоследствии артиста заставили открыто поддержать курс Кремля.

"Ему задают вопрос о войне — он принципиально не отвечает. Его приглашают в Саратов, где провоцируют, и он теперь "вата". Я знаю, что он по взглядам не "вата"", — признался поэт.

Рыбчинский также напомнил, что Малинин неоднократно пытался связаться с Юрием Рыбчинским, однако безуспешно. Отец поэта решил полностью прекратить любое общение с ним.

"Мы не общаемся. Звонил много раз. Папа не берет трубку. Папа закрыл по нему вопрос", — подытожил Евгений Рыбчинский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российский артист-путинист Александр Малинин , также имевший звание народного артиста Украины, попал в громкий скандал: его обвиняют в антипатриотизме, эмиграции и отсутствующей четкой позиции по поводу кровавого военного вторжения, которое РФ возбудила против Украины.

В начале года депутат городской думы Саратова Роман Грибов сказал, что Малинина нужно "отменить" по той причине, что певец проживает в Германии, а концерты, как всегда, дает в РФ и отмалчивается о т.н. "СВО". А еще Малинина упрекают в том, что он пел "Красную калину".