Український поет розкрив позицію про війну колишнього народного артиста України з РФ

Український поет Євген Рибчинський поділився подробицями про позицію колишнього народного артиста України Олександра Малініна, який згодом став на бік терористичної Росії. В інтерв’ю ТСН він розповів, що путініст намагався вийти на контакт із його батьком — поетом Юрієм Рибчинським.

Олександр Малінін (фото з відкритих джерел)

За словами Євгена Рибчинського, співак намагався "пропетляти" і уникати публічних заяв до завершення війни, тому виїхав до Німеччини. Поет зазначив, що дружина Малініна має німецьке громадянство, а його діти вже давно мешкають і працюють у Великій Британії. Втім, така стратегія не дала результату — згодом артиста змусили відкрито підтримати курс Кремля.

"Йому ставлять питання про війну — він принципово не відповідає. Його запрошують до Саратова, де провокують, і він тепер "вата". Я знаю, що він за поглядами не "вата", — зізнався поет.

Рибчинський також пригадав, що Малінін неодноразово намагався зв’язатися з Юрієм Рибчинським, однак безуспішно. Батько поета вирішив повністю припинити будь-яке спілкування з ним.

"Ми не спілкуємося. Дзвонив багато разів. Тато не бере трубку. Папа закрив по ньому питання", — підсумував Євген Рибчинський.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Російський артист-путініст Олександр Малінін, що також мав звання народного артиста України, втрапив в гучний скандал: його звинувачують в антипатріотизмі, еміграції та відсутньої чіткої позиції з приводу кривавого військового вторгнення, яке РФ почала проти України.

Напочатку року депутат міської думи Саратова Роман Грибов сказав, що Малініна треба "відмінити" з тої причини, що співак проживає в Німеччині, а концерти, як завжди дає в РФ і відмовчується про т.з. "СВО". А ще Малініну дорікають в тому, що він співав "Червону калину".