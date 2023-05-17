Украинский рэпер Потап наконец-то рассекретил место своего пребывания

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "ТСН". Впервые за долгое время артист рассказал в интервью, как изменилась его жизнь за последнее полугодие.
Потап. Фото из открытых источников
По информации источника, сейчас рэпер проживает за границей и занимается там всем, чем только можно: и организацией благотворительных концертов, и аукционами, и гуманитарной помощью и сбором средств на нужды военных. По словам Потапа, он "находится там, где может быть наиболее полезным".
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С последнего звездный продюсер помог 25 украинским защитникам пройти реабилитацию в США и протезировать конечности. Как отметил Потап, это стало возможным благодаря проведению аукциона в штате Иллинойс. Он добавил, что пол года назад совместно с женой Настей Каменских собрал 80 миллионов гривен на NFT-платформу Help UA в Сан-Франциско, где помогают людям, пострадавшим от агрессии России.
Читайте на сайте "Комментарии", — Каменских снова попала в "немилость" : на этот раз ее раскритиковали за благотворительный конкурс. Певица Настя Каменских в сети заявила о розыгрыше дорогого автомобиля и iPhone и доната в 100 000 гривен на ВСУ. Идею звезды быстро раскритиковали подписчики, поэтому сообщение пришлось удалить.
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