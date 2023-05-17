Украинский рэпер Потап наконец-то рассекретил место своего пребывания

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "ТСН". Впервые за долгое время артист рассказал в интервью, как изменилась его жизнь за последнее полугодие.



Потап. Фото из открытых источников

По информации источника, сейчас рэпер проживает за границей и занимается там всем, чем только можно: и организацией благотворительных концертов, и аукционами, и гуманитарной помощью и сбором средств на нужды военных. По словам Потапа, он "находится там, где может быть наиболее полезным".

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"Я не бываю в одном месте. Это связано со спецификой моей работы сейчас. У меня очень большие связи, которые я создал за всю мою жизнь. Поэтому сейчас я получаю деньги и помощь именно за границей. И нахожусь там, где на эту минуту могу быть наиболее полезным – это может быть и в Украине, и в Европе, и в Америке", — рассказал Потап журналистам.

С последнего звездный продюсер помог 25 украинским защитникам пройти реабилитацию в США и протезировать конечности. Как отметил Потап, это стало возможным благодаря проведению аукциона в штате Иллинойс. Он добавил, что пол года назад совместно с женой Настей Каменских собрал 80 миллионов гривен на NFT-платформу Help UA в Сан-Франциско, где помогают людям, пострадавшим от агрессии России.

"Сложно считать, сколько именно денег мы аккумулировали и что именно сделали. Но самое главное, что мы можем доносить информацию об Украине за границей. Нас слышат. Нас слушают. Нас видят. Нам нужно постоянно обновлять информацию, чтобы мир не успевал забыть об Украине. Чтобы ему не надоело помогать", – высказался Потап.

Читайте на сайте "Комментарии", — Каменских снова попала в "немилость" : на этот раз ее раскритиковали за благотворительный конкурс. Певица Настя Каменских в сети заявила о розыгрыше дорогого автомобиля и iPhone и доната в 100 000 гривен на ВСУ. Идею звезды быстро раскритиковали подписчики, поэтому сообщение пришлось удалить.