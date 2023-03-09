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Украинский режиссер обманул Минкульт и уехал в Россию

Минкульт дал ему разрешение на выезд, но не в Россию

9 марта 2023, 22:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Сегодня в украинских медиа обнародована информация, что украинский режиссер Тарас Голубков стал режиссером клипа российской исполнительницы Клавы Коки. Художник также обратился за разрешением на выезд в Министерство культуры, но указал чиновникам совсем другую цель командировки.

Украинский режиссер обманул Минкульт и уехал в Россию

Тарас Голубков (фото из открытых источников)

Как сообщило Министерство представителям сайта kp.ua , Голубков получил разрешение на выезд с 14 по 30 октября 2022 года. Чиновники уверяют, что режиссер заботился о разрешении поехать в Европу и создать документальный фильм о войне в родной стране. С этой целью он представил все необходимые документы.


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"Был создан проект The War Diary. Основная информационная задача – показать европейской аудитории целостную картину, а через документальную форму максимально донести проблематику до зрителя. Центром каждого рассказа являются настоящие люди, оказавшиеся в сложных обстоятельствах войны. Ценность данного проекта – это своеобразный" прямой эфир", фиксация абсолютно настоящих событий! Человек из любой точки мира, может увидеть истории людей, встретившихся лицом к лицу с такой страшной трагедией, как война!" – так озвучил идею проекта Тарас Голубков, обращаясь в Минкульт.

Но реальность оказалась иной. Режиссер оказался в РФ, где начал работать с российскими артистами-путинистами, выступающими за войну в нашей стране.

Совсем недавно вышел в свет новый клип исполнительницы из РФ Клавы Коки на ее песню "Замуж". Его снял украинский режиссер. Команда путинской исполнительницы не обнародует, что за этой видеоработой стоит Голубков. Но актер, задействованный в съемках, "сжег" Голубкова. Однако он внес изменения в свой пост в социальных сетях, где стер режиссера.

  Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Портнов уехал из Украины .



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