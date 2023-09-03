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Украинский шоумен уехал за границу во время войны: в Сети его осудили (ВИДЕО)

Остапчука обвинили в зарабатывании денег

3 сентября 2023, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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По сообщению блоггера и обозревателя отечественного шоу-бизнеса Богдана Беспалова, ведущий Владимир Остапчук сейчас проводит церемонии бракосочетания на территории Хорватии. Он выставил подходящий ролик.

Украинский шоумен уехал за границу во время войны: в Сети его осудили (ВИДЕО)

Владимир Остапчук (фото из открытых источников)

Беспалов пишет, что шоумен уехал за границу недавно, объяснив это потребностью благотворительности, а сам в это время уехал, чтобы заработать деньги, проводя торжества по заказу.


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"Так нагло и подло прикрываться благотворительностью, чтобы зарабатывать ради собственного обогащения. Когда этого оболтуса отменят?" – возмущается блоггер в собственном Telegram-канале.

"От его интеллекта и ментального наполнения не стоило ожидать чего-то другого" "Нет слов", "Должен быть общественный резонанс, но людям сейчас не до этого", — пишут пользователи в Сети.

Пока упоминавшийся шоумен никак не комментирует свой поступок.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский ведущий похвастался отдыхом в Риме и нарвался на осуждение украинцев. Звездный телеведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками фотографий из Рима. Он совершил прогулку по городу вместе со своей женой Кристиной Решетник. Сограждане отрицательно оценили этот уступок телезвезде. Они высказываются, что теперь недопустимо преподавать такие кадры, когда многие украинские семьи находятся в разлуке, пока идет война в Украине.

Подписными задали Решетнику вопрос, почему он не защищает Украину на фронте. Ибо большинство представителей сильной половины еще в первые дни полномасштабной русской войны пошли в ряды ВСУ, чтобы помочь преодолеть оккупантов. Но телеведущий не ответил на эти комментарии.




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Источник: https://t.me/bespalovmusic/4504
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