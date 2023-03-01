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Украинскую певицу осудили за "бегство" из Украины, но она гневно ответила

Комментаторы получили четкий ответ на все претензии от Камалии

сегодня, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Звездная исполнительница Камалия дала ответ пользователям социальных сетей, начавших ее хейтиты за "бегство" из родной страны. Певица уехала к двум дочерям, но пользователи не приняли этого во внимание.

Украинскую певицу осудили за "бегство" из Украины, но она гневно ответила

Украинская певица Камалия (фото из открытых источников)

По этому поводу Камалия объяснила свой поступок публично. Она с возмущением дала ответ на всю эту шумиху.


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"Помимо обязанностей перед страной у меня есть обязательства перед моими дочерьми, моими принцессами. Я оставила их с папой в Лондоне, а сама живу в Украине вместе с моим народом, рискуя собой точно так же, как каждый украинец, занимаясь благотворительностью , выезжая за пределы страны только для того, чтобы распространять образ Украины, собирать пожертвования, просить о дополнительной помощи, и мои последние визиты в Пакистан не были исключением", — сообщила звезда в своем Instagramе.

Камалия отметила, что теперь ее дочери не учатся, потому что у них есть школьные каникулы. Сейчас дети просят звездную маму, чтобы она хоть немного провела время с ними.

"Теперь если мои дети просят меня побыть с ними хотя бы во время школьных каникул и немного развлечься, почему это становится такой большой проблемой для некоторых моих соотечественников?!! Правда, не понимаю…", — подытожила Камалия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Украины, которая после вторжения вернулась в Россию, цинично спела "Барабанщики". Поступок опальной певицы Анны Асти, которая, когда началось полномасштабное российское вторжение, скрывалась в бомбоубежище, однако позже уехала в Россию, в годовщину начала войны разозлил многих украинцев. Исполнительница обнародовала видеоролик, где поет известную песню "Барабанщики". Также Анна привела строчки из песни, что, когда смотрит на бархатцы, то сразу вспоминает маму. Предательница Асти добавила строчку, где говорится о родной земле.


 



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