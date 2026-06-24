"Укрзализныця" "отправила" Николая Баскова в психбольницу

Официальный аккаунт "Укрзализныци" в соцсети Threads остроумно отреагировал на сообщение российского певца Николая Баскова. Комментарий украинской компании под публикацией артиста быстро стал вирусным и собрал десятки тысяч симпатий.

Николай Басков. Фото из открытых источников

Поводом для реакции "Укрзализныци" стало короткое заявление Николая Баскова, написанное прописными буквами: "Главный в тредс только я". Представители "Укрзализныци" ответили на него с иронией, опубликовав номер телефона московской психиатрической больницы.

"Смешной таков. Запишите номер. 7 (499) 791-20-50 Московская психиатрическая клиническая больница имени Н.А.Алексеева", — написали в аккаунте компании.

Скриншоты этого диалога начали активно распространяться в украинском сегменте соцсетей. Вскоре комментарий "Укрзализныци" получил более 28 тысяч предпочтений — это вдвое больше, чем само сообщение российского певца.

Укрзализныця иронически ответила Николаю Баскову в Threads

Николай Басков после начала полномасштабного вторжения России неоднократно публично поддерживал действия Кремля и русскую армию. В частности он оправдывал агрессию против Украины, участвовал в пропагандистских мероприятиях и заявлял о поддержке российских военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны Украины иронически "благодарило" Николая Баскова за миллионные донаты и координаты стратегических объектов РФ. Как аккаунт Минобороны в Threads превратил сообщение российского певца в сбор для ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины сообщила о заочном уведомлении о подозрении Николаю Баскову.