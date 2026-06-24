"Укрзалізниця" "відправила" Миколу Баскова в психіатричну лікарню

Офіційний акаунт "Укрзалізниці" у соцмережі Threads дотепно відреагував на допис російського співака Миколу Баскова. Коментар української компанії під публікацією артиста швидко став вірусним і зібрав десятки тисяч вподобань.

Микола Басков. Фото з відкритих джерел

Приводом для реакції "Укрзалізниці" стала коротка заява Миколи Баскова, написана великими літерами: "Главный в тредс только я". Представники "Укрзалізниц" відповіли на неї з іронією, опублікувавши номер телефону московської психіатричної лікарні.

"Смішний такий. Запишіть номер. +7 (499) 791-20-50 Московська психіатрична клінічна лікарня імені Н.А.Алєксєєва", — написали в акаунті компанії.

Скриншоти цього діалогу почали активно поширюватися в українському сегменті соцмереж. Невдовзі коментар "Укрзалізниці" отримав понад 28 тисячі вподобань — це удвічі більше, ніж сам допис російського співака.

Укрзалізниця іронічно відповіла Миколі Баскову в Threads

Микола Басков після початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово публічно підтримував дії Кремля та російську армію. Зокрема, він виправдовував агресію проти України, брав участь у пропагандистських заходах і заявляв про підтримку російських військових.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Міноборони України іронічно "подякувало" Миколі Баскову за мільйонні донати та координати стратегічних об'єктів РФ. Як акаунт Міноборони в Threads перетворив допис російського співака на збір для ЗСУ.

Також "Коментарі" писали, що Служба безпеки України повідомила про заочне повідомлення підозри Миколі Баскову.