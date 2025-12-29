Улицу в Киеве хотят назвать в честь Степана Гиги: петиция стремительно набирает голоса

В Киеве появилась петиция с предложением переименовать одну из улиц в честь умершего 12 декабря украинского исполнителя Степана Гиги. Соответствующая инициатива обнародована на официальном сайте Киевской городской государственной администрации.

В Киеве предлагают переименовать улицу в честь Степана Гиги

По состоянию на момент публикации новости петицию поддержали более 2000 человек. Для ее рассмотрения столичными властями необходимо собрать 6 тысяч подписей в установленный срок.

Автор петиции Никита Родитилев отмечает, что Степан Гига является одной из ключевых фигур современной украинской эстрадной музыки. По его словам, в период становления независимой Украины артист сыграл немаловажную роль в популяризации украинского языка и песни.

"Степан Гига последовательно выступал и создавал музыкальные произведения на украинском языке в условиях жесткой конкуренции с иноязычным культурным продуктом", — отметил автор обращения.

В петиции также подчеркивается, что творческое наследие певца имеет не только художественную, но и значительную общественно-культурную ценность. Его многолетняя деятельность, по мнению инициаторов, способствовала утверждению украинской культурной идентичности и формированию позитивного образа украинской эстрады на общенациональном уровне.

Инициатива уже вызвала активное обсуждение среди киевлян в соцсетях. Часть пользователей поддерживает идею памяти артиста в городском пространстве, другие же призывают к более широкому публичному обсуждению и выбору конкретной локации для переименования.

При сборе необходимого количества подписей петицию должны официально рассмотреть в КГГА.

