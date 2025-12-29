Вулицю в Києві хочуть назвати на честь Степана Гіги: петиція стрімко набирає голоси

У Києві з’явилася петиція з пропозицією перейменувати одну з вулиць на честь українського виконавця Степана Гіги, який помер 12 грудня. Відповідна ініціатива оприлюднена на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

У Києві пропонують перейменувати вулицю на честь Степана Гіги

Станом на момент публікації новини петицію підтримали більше 2000 осіб. Для її розгляду столичною владою необхідно зібрати 6 тисяч підписів у встановлений термін.

Автор петиції — Микита Родитилев — наголошує, що Степан Гіга є однією з ключових постатей сучасної української естрадної музики. За його словами, у період становлення незалежної України артист відіграв важливу роль у популяризації української мови та пісні.

"Степан Гіга послідовно виступав і створював музичні твори українською мовою в умовах жорсткої конкуренції з іншомовним культурним продуктом", — зазначив автор звернення.

У петиції також підкреслюється, що творчий доробок співака має не лише мистецьку, а й значну суспільно-культурну цінність. Його багаторічна діяльність, на думку ініціаторів, сприяла утвердженню української культурної ідентичності та формуванню позитивного образу української естради на загальнонаціональному рівні.

Ініціатива вже викликала активне обговорення серед киян у соцмережах. Частина користувачів підтримує ідею вшанування пам’яті артиста у міському просторі, інші ж закликають до ширшого публічного обговорення та вибору конкретної локації для перейменування.

У разі збору необхідної кількості підписів петицію мають офіційно розглянути в КМДА.

