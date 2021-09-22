Ума Турман раскрыла свой "темный секрет"

Известная актриса написала свою точку зрения о скандальном законе против абортов в Техасе для издания Washington Post.

Ума Турман высказалась о законе против абортов, фото из открытых источников

Актриса Ума Турман решила поделиться своим горьким опытом.

"Возможно, вас не заинтересует мнение актрисы, но, учитывая это новое возмущение, я чувствую, что это мой долг встать на место незащищенных женщин. Я начала свою актерскую карьеру в 15 лет, работая в среде, где я часто была единственным ребенком в комнате. в подростковом возрасте случайно забеременела от намного старшего мужчины. Я жила на чемоданах в Европе, вдали от семьи, и собиралась начать новую работу. Я пыталась понять, что мне делать. Я хотела сохранить ребенка, но как? Я позвонила домой. Моя мать тяжело болела в больнице. Отец пошел к ее кровати, чтобы обсудить мои варианты. Мы никогда раньше не говорили о сексе, это было впервые, и это было ужасно для всех нас. Они спросили меня о состоянии моих отношений и предупредили меня, как трудно будет самостоятельно воспитывать ребенка подростку", — рассказала актриса.

По ее словам, она только начинала свою карьеру и не имела стабильной прибыли. Тогда с родителями они пришли к выводу, что прерывание беременности — это правильный выбор.

"Я лежала на столе, а врач объяснял каждый шаг процесса. Было очень больно, но я не жаловалась. Я восприняла столько стыда и чувствовала, что заслуживаю боли. Мои пальцы были плотно зажаты на груди, и когда процедура была сделана, врач посмотрел на меня и сказал: "У тебя красивые руки — ты напоминаешь мне о моей дочери". В его глазах я была личностью, я была дочерью, я еще была девочкой. В этой истории так много боли. До сих пор это был мой самый темный секрет", — написала ума Турман.

Женщина добавила, что сейчас она счастливая мама троих детей, которых она родила от мужчин, которых любила и которым доверяла.

"Я не жалею о пройденном пути. Я аплодирую и поддерживаю женщин, которые делают другой выбор. Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым тяжелым решением в моей жизни, которое вызвало у меня тоску тогда и огорчает даже сейчас, но это был путь к жизни полной радости и любви. Решение не сохранять эту раннюю беременность позволило мне вырасти и стать матерью, которой я хотела быть", — отметила Турман.

Также актриса добавила, что она убеждена, что никто намеренно не оказывается на столе гинеколога. Актриса убеждена, что техасский закон — это дискриминационный инструмент против тех, кто находится в неблагополучном положении. Ведь не все беременные женщины имеют возможности ухаживать за детьми и воспитывать их в определенный период жизни.

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