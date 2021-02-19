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Умер актер Андрей Мягков: что он говорил об Украине и Крыме

Он был одним из немногих

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

Вчера ушел из жизни знаменитый советский и российский актер Андрей Мягков. Стало известно, что он говорил об оккупации Крыма Россией, войне на Донбассе и Украине. О кончине артиста сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, где он работал и выступал.

Умер актер Андрей Мягков: что он говорил об Украине и Крыме

Фото: скриншот

Наибольшую известность Мягков получил после ролей в комедиях режиссера Эльдара Рязанова, где он сыграл роль Жени Лукашина в "Иронии судьбы" и Анатолия Новосельцева в "Служебном романе".

В 2014 года во время оккупации Крыма Россией Мягков выступил против действий российской власти и подписал письмо деятелей культуры, которые осуждали политику президента РФ Владимира Путина.

В 2015 году министерство культуры и информационной политики Украины внесло артиста в "белый список" деятелей, которые поддерживали территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

Тогда министр культуры Вячеслав Кириленко заявлял, что деятели искусства, которых Украина включает в "белый список", должны получать максимальное содействие на территории нашей страны в случае возникновения необходимости.

Справка: в марте 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили крымский парламент, аэропорт в Симферополе и другие объекты критической инфраструктуры. 

16 марта был проведен незаконный "референдум", который не был признан Украиной и международным сообществом. Через несколько дней, вопреки всем нормам международного права, президент РФ Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России рассказали о возвращении Крыма при Навальном.

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Обусуждения

Брат

сегодня, 11:12

Короче-дурак он был Надо было еще тогда лишить его званий-или он не понимал,что не верни Россия Крым,там бы через год встала амерская база с ракетами,направленными в том числе и на него-дурака.

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