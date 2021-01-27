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Умер актер из «Ликвидации» Юрий Лахин

Причиной смерти знаменитости стали осложнения, вызванные коронавирусом

сегодня, 14:31
Автор:

Любовь Блажко

В среду, 27 января, в Москве умер известный советский и российский артист Юрий Лахин. Он прославился благодаря ярким ролям в таких фильмах как "Ликвидация", "Антикиллер", "Вечный зов". О трагической вести сообщил драматург Николай Коляда на своей странице в социальных сетях. 

Умер актер из «Ликвидации» Юрий Лахин

Юрий Лахин. Фото: obozrevatel

Актеру было 68 лет, он умер из-за коронавирусной инфекции. Актриса Ольга Битюцкая в своем комментарии для издания Е1.RU рассказала, что перед Новым годом Юрий переболел коронавирусом. Некоторое время он пробыл в больнице под наблюдением врачей, потому что возникли осложнения. 

Что известно об актере Юрии Лахине

- Будущий актер родился 23 июля 1952 года в Запорожье. Через некоторое время вся семья переехала жить на Урал. 

- Юрий учился в Свердловском театральном училище, которое окончил в 1978 году.

- С 1978 по 1989 гг. он был артистом Свердловского академического театра драмы.

С 1989 по 1996 гг. – артист Театра на Покровке. Кроме того, он был личным помощником Арцибашева.

- С 1996 года работал артистом театра "Сатирикон".

- Самые известные роботы Юрия Лахина: "Антикиллер", "Ликвидация", "Вечный зов", "Молодежка" и множество других. 

Как сообщало издание "Комментарии", умерла одесская актриса Ирина Токарчук. В понедельник, 25 января, умерла известная актриса Ирина Токарчук. Она запомнилась зрителям в роли тети Симы в в скетчах "Джентльмен-шоу".
О трагической новости сообщил на своей странице в социальных сетях киновед и кинокритик Евгений Женин. Причина смерти 60-летней знаменитости не указана.  "Горькая новость: не стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего доброго друга", – говорится в сообщении. 


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2769843023277086&id=100007542463601
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