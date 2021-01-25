Умерла одесская актриса Ирина Токарчук: причина смерти

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Любовь Блажко
В понедельник, 25 января, умерла известная актриса Ирина Токарчук. Она запомнилась зрителям в роли тети Симы в в скетчах "Джентльмен-шоу".
Ирина Токарчук. Фото: obozrevatel
О трагической новости сообщил на своей странице в социальных сетях киновед и кинокритик Евгений Женин. Причина смерти 60-летней знаменитости не указана.
Что известно об актрисе:
• Будущая звезда родилась 20 июля 1959 года в Одессе.
• Первую свою роль она сыграла в фильме Александра Павловского "Зеленый фургон". За свою карьеру она успела сняться в таких популярных картинах, как "12 стульев", "Эффект присутствия", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Дом сюрпризов", "Подари мне счастье" и многих других.
• Популярность и любовь зрителей пришла к ней после съемок в скетч-шоу "Джентльмен-шоу", в котором она сыграла роль тети Симы из одесской коммунальной квартиры.
• Ирина Токарчук принимала участие в проекте "Маски-Шоу", играла во многих театральных постановках.
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