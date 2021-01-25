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Умерла одесская актриса Ирина Токарчук: причина смерти

Она известна многим зрителям как тетя Сима из одесской коммунальной квартиры в скетчах "Джентльмен-шоу"

сегодня, 20:08
Автор:

Любовь Блажко

В понедельник, 25 января, умерла известная актриса Ирина Токарчук. Она запомнилась зрителям в роли тети Симы в в скетчах "Джентльмен-шоу".

Умерла одесская актриса Ирина Токарчук: причина смерти

Ирина Токарчук. Фото: obozrevatel

О трагической новости сообщил на своей странице в социальных сетях киновед и кинокритик Евгений Женин. Причина смерти 60-летней знаменитости не указана. 

"Горькая новость: не стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего доброго друга", – говорится в сообщении. 

Что известно об актрисе: 

Будущая звезда родилась 20 июля 1959 года в Одессе.

Первую свою роль она сыграла в фильме Александра Павловского "Зеленый фургон". За свою карьеру она успела сняться в таких популярных картинах, как "12 стульев", "Эффект присутствия", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Дом сюрпризов", "Подари мне счастье" и многих других.

Популярность и любовь зрителей пришла к ней после съемок в скетч-шоу "Джентльмен-шоу", в котором она сыграла роль тети Симы из одесской коммунальной квартиры. 

Ирина Токарчук принимала участие в проекте "Маски-Шоу", играла во многих театральных постановках. 

Как сообщало издание "Комментарии", ушел из жизни человек, создавший фильмы "Хороший, плохой, злой" и "Банды Нью-Йорка". 23 января ушел из жизни великий кинопродюсер Альберто Гримальди, который был причастен к созданию фильмов "Хороший, плохой, злой", "Банды Нью-Йорка", "Последнее танго в Париже" и многих других, об этом сообщил сын продюсера Маурисио.
Также мы писали, от коронавируса умер легендарный телеведущий. Утром 23-го января скончался легендарный американский телеведущий и журналист Ларри Кинг. О смерти сообщили на его официальной странице в Твиттере.


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Источник: https://www.facebook.com/yevgeny.zhenin/posts/10207783623906196
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