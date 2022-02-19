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Умер актер из сериала "Каменская": известная причина смерти

Артиста не стало на 73-м году жизни

сегодня, 00:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В пятницу, 18 февраля, ушел из жизни популярный советский и русский актер театра и кино, который снималась также и в украинских фильмах Борис Невзоров. Об этом сообщает ТСН.

Умер актер из сериала "Каменская": известная причина смерти

Борис Невзоров (фото из открытых источников)

Исполнитель известных киноролей заболел коронавирусной болезнью, тяжело перенес ее течение. Этот недуг и вызвал осложнения, из-за которых артист умер. Борису Георгиевичу Невзорову исполнилось 72 года.

"Сегодня Борис Невзоров умер. Covid-19", — отметила руководительница Малого театра Тамара Михайлова.

Появилась информация, что все спектакли, в которых должен был играть артист, отменили.

Важно, что Борис Невзоров за годы своей творческой деятельности сыграл роль во многих картинах. Зрителям он запомнился благодаря таким фильмам и сериалам, как "Дурак", "Майор", "Дальнобойщики 2", "Марш Турецкого", "Каменская" и другие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что умер актер из "Улицы разбитых фонарей". На 71 году жизни перестало биться сердце известного российского актера, звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" Александра Жданова. Печальную новость на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал театр "На Литейном". В сообщении говорится, что актера не стало в воскресенье, 21 февраля. Вероятной причиной смерти стал рак, с которым Александр Жданов сражался долгое время. Сообщается, что в марте текущего года театр "На Литейном", в котором Александр Жданов работал с 1976 года, собирался отпраздновать его творческий юбилей — 45 лет на сцене. Коллеги рассказывают, что актер был очень отзывчивым, у него было прекрасное чувство юмора и он веселил всех своими искрометными баснями.


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Источник: https://tsn.ua/glamur/pomer-zirka-filmu-mayor-boris-nevzorov-1981297.html
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