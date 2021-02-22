Умер актер из «Улицы разбитых фонарей»: известна причина

На 71-м году жизни перестало биться сердце известного российского актера, звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" Александра Жданова.

Александр Жданов / фото: naliteinom

Печальную новость на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал театр "На Литейном". В сообщении говорится, что актера не стало в воскресенье, 21 февраля. Вероятной причиной смерти стал рак, с которым Александр Жданов боролся долгое время.

"Это был стойкий человек. Даже во время затянувшейся болезни он не опускал рук, участвовал во всех событиях театра и всегда верил в лучшее", — отметили коллеги актера.

Сообщается, что в марте текущего года театр "На Литейном", в котором Александр Жданов работал с 1976 года, собирался отпраздновать его творческий юбилей — 45 лет на сцене. Коллеги рассказывают, что актер был очень чутким, у него было великолепное чувство юмора и он веселил всех своими искрометными байками.

"Это был мудрый товарищ по сцене. От него шла невероятная энергия любви к жизни, радость созидания", — говорится в сообщении.

Известно, что за плечами Александра Жданова более 40 спектаклей ("Барышня-крестьянка", "Love for Love. Любовь за любовь", "Великая Екатерина", "Скупой") и в каждой роли он оставался неподражаем.

Помимо работы в театре, Жданов также снимался в кинофильмах и сериалах, зрителям он больше всего запомнился по проектам "Улицы разбитых фонарей", "Сицилианская защита", "Последнее лето детства" и других.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2020 года появилась информация о том, что скончалась актриса Светлана Обидина, сыгравшая в сериале "Улицы разбитых фонарей". Родные актрисы скрывали новость о ее смерти, поэтому для некоторых коллег это стало большим шоком.

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