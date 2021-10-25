Умер актер сериала "Друзья": какая причина

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Козлова Альбіна
Актер Джеймс Майкл Тайлер, фото Getty Images
В США умер 59-летний актер известного ситкома "Друзья". Об этом сообщает ВВС.
Джеймс Майкл Тайлер исполнял роль персонажа из кафе Гюнтера, который был влюблен в персонажа Рейчел. В ситкоме актер сыграл в более чем 100 эпизодах и стал популярным.
Мужчина умер 24 октября в Лос-Анджелесе. Жена Тайлера Дженнифер Карно стала вдовой. Имела ли пара детей не сообщается. Кроме ситкома актер сыграл еще роли в девяти фильмах и сериалах.
Тайлер болел онкологическим заболеванием, три года назад у него врачи обнаружили рак простаты, метастазы распространились на костную ткань. Актер агитировал других мужчин проходить обследование и лечиться вовремя. В 2021 году актер продекламировал стихотворение Стивена Калинича "Если бы вы знали" для акции от Фонда борьбы с раком простаты.Тайлер продолжал работать последние годы жизни. Актер сыграл роли в двух короткометражных фильмах — "Жест и слово" и "Обработка", которые получили почетные награды на кинофестивалях.
Актер назвал съемки в "Друзьях" — лучшим периодом в жизни и выступил в специальном выпуске "Друзей" через Zoom.
Как сообщал портал "Комментарии", умерла актриса, которая снималась в "Служебном романе". Известно, что женщина болела COVID-19, поэтому осложнения от вируса могли стать роковыми для пожилой женщины. Купина лежала в реанимации в последние дни из-за тяжелой стадии течения болезни.
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