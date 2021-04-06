Умер актер, сыгравший в нашумевшем сериале HBO "Чернобыль"

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Вечканова Елена
Онкология унесла
жизнь еще одного талантливого актера с мировым именем. Из-за раковой опухоли,
расположившейся в мозгу, умер британец Пол Риттер, известный украинскому
зрителю по роли ученого Дятлова из сериала "Чернобыль". Об инциденте сообщает издание
The Guardian.
Покойный Пол Риттер в роли Дятлова из "Чернобыля". Скрин из сериала
Риттер ушел из
жизни в семейном кругу. У него остались жена и два сына — Ной и Френк. Месяц назад,
в начале марта актеру исполнилось 55 лет.
Родившийся в
британском Кенте Пол Риттер слыл среди коллег очень милым и учтивым человеком.
В актерском сообществе многие ценили его талант и были рады с ним сотрудничать.
Несмотря на довольно
громкие роли в кинематографе, Риттер все же позиционировал себя как театральный
актер. На подмостки он чаще всего выходил в десятых годах нынешнего века. В 2012-м
он сыграл Эда Буна в постановке "Загадочное ночное убийство собаки", а через год
выступил в роли Джона Мэйджора в "Аудиенции" (его несравненной партнершей по сцене стала известная актриса Хелен Миррен).
Украинские зрители знают Пола Риттера не только, как лицо, представившее начальство злополучной Чернобыльской АЭС в сериале "Чернобыль", но и по другим весомым фильмам. Молодежь определенно узнает в нем Элдреда Уорпла из "Гарри Поттера и Принца-полукровки". Также Риттер снимался в "Кванте милосердия", одной из частей истории о спецагенте 007 Джеймсе Бонде и экранизации романа Дэна Брауна "Инферно".
Считается, что
наибольшую популярность среди своих соотечественников, в Британии, Полу Риттеру
принесла роль отца семейства в комедийном сериале "Ужин в пятницу вечером". Этот
продукт выходит на английском телевидении с 2011 года.
По словам идейного
создателя проекта Роберта Поппера, новость о смерти Риттера страшно подкосила
его. Поппер назвал Риттера одним из лучших актеров, с которым ему приходилось
работать.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали о смерти известного советского футболиста и тренера.
Также на портале
найдется детальная информация о том, почему умер популярный голливудский актер Стивен Сигал.
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