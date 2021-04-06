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Умер актер, сыгравший в нашумевшем сериале HBO "Чернобыль"

Причиной смерти Риттера стала опухоль мозга

сегодня, 14:42
Автор:

Вечканова Елена

Онкология унесла жизнь еще одного талантливого актера с мировым именем. Из-за раковой опухоли, расположившейся в мозгу, умер британец Пол Риттер, известный украинскому зрителю по роли ученого Дятлова из сериала "Чернобыль". Об инциденте сообщает издание The Guardian.

Умер актер, сыгравший в нашумевшем сериале HBO "Чернобыль"

Покойный Пол Риттер в роли Дятлова из "Чернобыля". Скрин из сериала

Риттер ушел из жизни в семейном кругу. У него остались жена и два сына — Ной и Френк. Месяц назад, в начале марта актеру исполнилось 55 лет.

Родившийся в британском Кенте Пол Риттер слыл среди коллег очень милым и учтивым человеком. В актерском сообществе многие ценили его талант и были рады с ним сотрудничать.

Несмотря на довольно громкие роли в кинематографе, Риттер все же позиционировал себя как театральный актер. На подмостки он чаще всего выходил в десятых годах нынешнего века. В 2012-м он сыграл Эда Буна в постановке "Загадочное ночное убийство собаки", а через год выступил в роли Джона Мэйджора в "Аудиенции" (его несравненной партнершей по сцене стала известная актриса Хелен Миррен).

Украинские зрители знают Пола Риттера не только, как лицо, представившее начальство злополучной Чернобыльской АЭС в сериале "Чернобыль", но и по другим весомым фильмам. Молодежь определенно узнает в нем Элдреда Уорпла из "Гарри Поттера и Принца-полукровки". Также Риттер снимался в "Кванте милосердия", одной из частей истории о спецагенте 007 Джеймсе Бонде и экранизации романа Дэна Брауна "Инферно".

Умер актер, сыгравший в нашумевшем сериале HBO ”Чернобыль” - фото 2
Умер актер, сыгравший в нашумевшем сериале HBO ”Чернобыль” - фото 3
Умер актер, сыгравший в нашумевшем сериале HBO ”Чернобыль” - фото 4
Умер актер, сыгравший в нашумевшем сериале HBO ”Чернобыль” - фото 5
Умер актер, сыгравший в нашумевшем сериале HBO ”Чернобыль” - фото 6
Умер актер, сыгравший в нашумевшем сериале HBO ”Чернобыль” - фото 7
Умер актер, сыгравший в нашумевшем сериале HBO ”Чернобыль” - фото 8

Считается, что наибольшую популярность среди своих соотечественников, в Британии, Полу Риттеру принесла роль отца семейства в комедийном сериале "Ужин в пятницу вечером". Этот продукт выходит на английском телевидении с 2011 года.

По словам идейного создателя проекта Роберта Поппера, новость о смерти Риттера страшно подкосила его. Поппер назвал Риттера одним из лучших актеров, с которым ему приходилось работать.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о смерти известного советского футболиста и тренера.

Также на портале найдется детальная информация о том, почему умер популярный голливудский актер Стивен Сигал.


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Источник: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2021/apr/06/friday-night-dinner-star-paul-ritter-dies-of-brain-tumour-at-54
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