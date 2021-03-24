Умер голливудский актер Джордж Сигал

Стало известно о смерти популярного голливудского актера, двукратного лауреата премии "Золотой Глобус", номинанта на "Оскар" Джорджа Сигала. Сердце звезды остановилось на 88 году жизни, передает "Корреспондент.net".

Джордж Сигал - фото из открытых источников

Трагическое известие вчера, 23 марта, сообщила супруга актера Соня Сигал. Она рассказала, что ее муж скончался из-за осложнений, вызванных шунтированием.

Источник сообщает, что за свою блестящую актерскую карьеру Сигал сыграл порядка сотни ролей. Наиболее известные фильмы, в которых появлялся актер — "Кабельщик", "Кто боится Вирджинии Вульф?", а также сериалы "Американский папаша", "Голдберги".

Известно, что Джордж Сигал был номинантом престижных премий "Оскар" и BAFTA, а также получил "Золотой глобус" за роль в романтической комедии "С шиком" (1973), победив в номинации "Лучший актер".

Джордж Сигал родился в 1934 году в Нью-Йорке в семье евреев российского происхождения. Его дебют в качестве актера состоялся на сцене театра, а в 1961 году он подписал контракт с кинокомпанией "Columbia Pictures", появившись в нескольких кинолентах начала десятилетия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно о смерти знаменитого советского и российского актера Николая Сморчкова. Жизнь артиста оборвалась в 91 год из-за последствий коронавирусного заболевания. За время своей блестящей актерской карьеры, Николай Сморчков сыграл порядка двух сотен ролей. Наибольшую популярность артисту принесли роли в советских фильмах "Сельский врач" и "Летят журавли".

Также накануне скончался популярный украинский актер и режиссер Иван Марченко. Жизнь артиста оборвалась в возрасте 44 лет. Артист длительное время боролся с онкологическим заболеванием









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!