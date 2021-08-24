Умер барабанщик культовой рок-группы The Rolling Stones

Во вторник, 24 августа, стало известно о смерти легендарного музыканта, барабанщика всемирно известной британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттса. Его сердце остановилось на 81-ом году жизни. Трагическое известие обнародовал пресс-секретарь музыканта, пишет "Новое время" со ссылкой на BBC.

Чарли Уоттс - фото из открытых источников

"С огромным сожалением мы объявляем о смерти всеми любимого Чарли Уоттса", — сказано в сообщении.

Сообщается, что Уоттс скончался в одной из больниц Лондона, сегодня, 24 августа. Он ушел из жизни в мирной обстановке, в окружении близких людей.

В сообщении музыканта называют не только "одним из лучших барабанщиков поколения", а еще и любимым мужем, родителем и дедушкой.

Известие о кончине Чарли Уоттса опубликовали через несколько недель после того, как стало известно, что он пропустит гастроли группы в Соединенных Штатах, чтобы поправить здоровье после медицинской процедуры. Однако, какой именно, не сообщалось.

Издание отмечает, что еще в 2004 году у барабанщика диагностировали онкологическое заболевание, а именно рак горла.

Отметим, что Чарли Уоттс являлся участником легендарной рок-группы The Rolling Stones с января 1963 года.

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