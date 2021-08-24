logo
Русский Українська

BTC/USD

48337.22

ETH/USD

3218.41

LTC/USD

176.73

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Умер барабанщик культовой рок-группы The Rolling Stones
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер барабанщик культовой рок-группы The Rolling Stones

Музыканта не стало на 81-ом году жизни

сегодня, 21:54
Автор:

Елизавета Черных

Во вторник, 24 августа, стало известно о смерти легендарного музыканта, барабанщика всемирно известной британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттса. Его сердце остановилось на 81-ом году жизни. Трагическое известие обнародовал пресс-секретарь музыканта, пишет "Новое время" со ссылкой на BBC. 

Умер барабанщик культовой рок-группы The Rolling Stones

Чарли Уоттс - фото из открытых источников

"С огромным сожалением мы объявляем о смерти всеми любимого Чарли Уоттса", — сказано в сообщении. 

Сообщается, что Уоттс скончался в одной из больниц Лондона, сегодня, 24 августа. Он ушел из жизни в мирной обстановке, в окружении близких людей. 

В сообщении музыканта называют не только "одним из лучших барабанщиков поколения", а еще и любимым мужем, родителем и дедушкой. 

Известие о кончине Чарли Уоттса опубликовали через несколько недель после того, как стало известно, что он пропустит гастроли группы в Соединенных Штатах, чтобы поправить здоровье после медицинской процедуры. Однако, какой именно, не сообщалось. 

Издание отмечает, что еще в 2004 году у барабанщика диагностировали онкологическое заболевание, а именно рак горла. 

Отметим, что Чарли Уоттс являлся участником легендарной рок-группы The Rolling Stones с января 1963 года. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что поклонники британской версии сериала об известном детективе Шерлоке Холмсе глубоко скорбят. Согласно информации BBC News, не стало 84-летней актрисы Уны Стаббс, очаровавшей многих зрителей в роли неунывающей домовладелицы Шерлока, миссис Хадсон. Стаббс смогла добиться популярности еще в 60-х годах прошлого века. Она известна как по старым работам "Летние каникулы", "До тех пор, пока смерть не разлучит нас", "Башни Фолти", так и по более современным — по типу "Мисс Марпл: забытое убийство".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/art/charli-votts-pomer-barabanshchik-rolling-stones-ostanni-novini-50179149.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ