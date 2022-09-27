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Умер Борис Моисеев в возрасте 68 лет

Ему было 68 лет

сегодня, 17:12
Автор:

Slava Kot
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27 сентября 2022 года умер российский и советский певец Борис Моисеев в возрасте 68 лет. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Умер Борис Моисеев в возрасте 68 лет

Умер Борис Моисеев в возрасте 68 лет. Фото с открытых источников

Моисеев родился в городе Могилев, Белоруссия в 1954 году. Певец имел имидж гея и часто говорил, что не скрывал своей ориентации. Многие годы его считали одним из первых звезд российской эстрады, кто совершил каминг-аут. Хотя уже в 2010 году в одном из интервью певец рассказал, что это только его образ, а сам он гетеросексуал.

Свою карьеру артист начал как танцор, и известность получил работая с тогдашней звездой российской эстрады — Аллой Пугачевой. 

Моисеев был против проведения гей-парадов в Российской Федерации, также он выступал против однополых браков. В 2003 году российский певец вступил в ряды российской партии "Единая Россия". Как говорит сам артист главная причина вхождения в политическую партию – это его защита и безопасность. Также Борис Моисеев поддерживал однопартийную систему власти в РФ и положительно высказывался о президентах России – Владимире Путине и Дмитрии Медведеве.

Сам артист ушел со сцены еще в 2016 году. По это словам это был полностью сознательный выбор. В 2020 году у Бориса Моисеева случился инсульт, после чего певец долгое время был прикован к постели. 

Тело мертвого артиста обнаружил арт-директор Сергей Горох, который и сообщил, что Борис Моисеев умер 27 сентября около двух часов.

Ранее портал "Комментарии" писал о смерти королевы Великобритании Елизаветы ІІ. Она умерла в возрасте 96 лет и просидела на троне самое большое количество времени.

Также "Комментарии" сообщали, что умер последний президент СССР Михаил Горбачев. 







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Источник: https://meduza.io/news/2022/09/27/umer-pevets-boris-moiseev
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