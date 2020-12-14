Умер британский автор популярных шпионских романов

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Кириєнко Анна
В возрасте 89 лет скончался известный британский автор шпионских детективов Джон ле Карре. Об этом сообщило литературное агентство Curtis Brown, с которым сотрудничал писатель.
Умер известный писатель Джон Ле Карре. Фото: 24tv.ua
Настоящее имя автора — Дэвид Джон Мур Корнвел. Ранее мужчина работал в британской разведке.
Писатель известен благодаря детективам "Русский дом", "Шпион, который пришел с холода", "Шпион, выйди вон!". В течение своей жизни Джон ле Карре написал 25 романов, которые перевели на 36 языков мира. Часть его произведений экранизировали.
Умер британский автор от пневмонии (не связанной с коронавирусом). Его последний день прошел в больнице графства Корнуолл.
Персонаж части произведений Ле Карре — разведчик Джордж Смайли. Этот герой полная противоположность идеального и изысканного Джеймса Бонда. Автор своими романами пытался подать не красивую картинку, а реальность людей, которые работают в разведке.
Генеральный директор агентства Curtis Brown Джонни Геллер назвал Джона ле Карре выдающимся британским писателем.
При жизни Джон ле Карре получил премию "Золотой кинжал", премию Эдгара Алана По и медаль Гете.
Напомним, что недавно от инфаркта скончался известный российский музыкант Андрей Сапунов. 13 декабря Сапунов стал плохо себя чувствовать, у него упало давление и появились боли в груди. Ему вызвали "скорую" помощь, но на подъезде к больнице сердце музыканта остановилось.
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