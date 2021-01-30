Умер британский музыкант Хилтон Валентайн: чем он известен

Язык
Coinspot 30.01.2021
BTC/USD
33887.96
ETH/USD
1346.98
LTC/USD
130.42
НБУ 30.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Павел Зинченко
Умер гитарист и основатель группы Animals Хилтон Валентайн. Ему было 77 лет. Новость была подтверждена звукозаписывающим лейблом Abkco, который сообщил, что Валентайн скончался в пятницу (29 января). Причина смерти пока не сообщается.
Умер музыкант Хилтон Валентайн
Валентайн написал рифф для одной из самых известных песен группы "The House Of The Rising Sun". Песня достигла первой строчки в Великобритании, США и Канаде в 1964 году. Среди других хитов — "Не дай мне быть понятым", "Это моя жизнь" и "Нам нужно убираться из этого места". Он был принят в группу другими членами-основателями Эриком Бердоном, Чесом Чендлером и Аланом Прайсом.
В интервью Guitar International один из основателей Эрик Бердон рассказал о влиянии Валентайна на группу.
Валентайн покинул The Animals в 1966 году и продолжил работать как сольный исполнитель, так и в составе ряда других групп.
Как сообщало издание "Комментарии", умер актер Василий Лановой. Родители актера были украинцами по происхождению, однако сам Лановой родился в Москве, куда его семья перебралась в 1931 году.
На протяжении всей своей жизни Лановой был сторонником идеологии СССР и отрицательно относился к образованию независимой Украины в 1991 году. Во времена Евромайдана Лановой наряду с другими российскими деятелями культуры написал письмо тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу, где призывал последнего арестовать участников Майдана для "наведения порядка в стране".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости