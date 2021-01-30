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Умер британский музыкант Хилтон Валентайн: чем он известен

На момент смерти Хилтону Валентайну было 77 лет

сегодня, 14:40
Автор:

Павел Зинченко

Умер гитарист и основатель группы Animals Хилтон Валентайн. Ему было 77 лет. Новость была подтверждена звукозаписывающим лейблом Abkco, который сообщил, что Валентайн скончался в пятницу (29 января). Причина смерти пока не сообщается.

Умер британский музыкант Хилтон Валентайн: чем он известен

Умер музыкант Хилтон Валентайн

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Хилтона Валентайн в связи с его кончиной сегодня утром в возрасте 77 лет. Валентайн, один из основателей и гитарист The Animals, был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед", — написали в Abkco.

Валентайн написал рифф для одной из самых известных песен группы "The House Of The Rising Sun". Песня достигла первой строчки в Великобритании, США и Канаде в 1964 году. Среди других хитов — "Не дай мне быть понятым", "Это моя жизнь" и "Нам нужно убираться из этого места". Он был принят в группу другими членами-основателями Эриком Бердоном, Чесом Чендлером и Аланом Прайсом.

В интервью Guitar International один из основателей Эрик Бердон рассказал о влиянии Валентайна на группу.

"На самом деле именно Хилтон превратил ранние Animals в рок-группу, потому что я не думал, что в группе был элемент рока, пока мы не нашли его," — рассказал Бердон.

Умер британский музыкант Хилтон Валентайн: чем он известен - фото 2

Валентайн покинул The Animals в 1966 году и продолжил работать как сольный исполнитель, так и в составе ряда других групп.

Как сообщало издание "Комментарии", умер актер Василий Лановой. Родители актера были украинцами по происхождению, однако сам Лановой родился в Москве, куда его семья перебралась в 1931 году.

На протяжении всей своей жизни Лановой был сторонником идеологии СССР и отрицательно относился к образованию независимой Украины в 1991 году. Во времена Евромайдана Лановой наряду с другими российскими деятелями культуры написал письмо тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу, где призывал последнего арестовать участников Майдана для "наведения порядка в стране".


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Источник: https://www.nme.com/news/the-animals-guitarist-and-founding-member-hilton-valentine-has-died-2868455
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