Умер гениальный украинский музыкант и композитор: что известно

Не стало гениального украинского композитора, продюсера, режиссера Сергея Круценко. Музыкант ушел из жизни, имея всего 55 лет. Об этом пишет в социальных сетях отечественная исполнительница Джамала.

Умер музыкант Сергей Круценко (фото из открытых источников)

"Умер мой друг и без преувеличения – абсолютный гений. Музыкант, композитор, аранжировщик, поэт, режиссер, оператор и отец. Человек, с которым я работала 1,5 года над масштабным проектом, который не вписывается ни в какие стандартные рамки музыкального произведения", – рассказывает певица.

Когда началась война, Круценко остался в столице, никуда не уезжал.

"Сергей Круценко умер не на фронте, но я записываю его смерть на счет нашего врага, потому что они уносят не только нашу жизнь, но и разрушают наше психологическое и физическое здоровье. Когда устраивают террор, убивают нас и морально. А тем, кто отзывчивый и уязвимый – это дается сложно", — продолжила Джамала.

Композитор беспокоился за свою потерявшую зрение 83-летнюю мать, которую он опекал, переживал за детей, которых нужно было перевезти.

По словам Джамалы, рассказала, музыкант творил авторскую оперу, фильм о Бабьем Яре и работал над научной работой об исследованиях и влиянии звука.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США скончался известный композитор . В Соединенных Штатах ушел из жизни композитор, создавший музыкальное сопровождение к популярному сериалу "Твин Пикс" Анджело Бадаламенти. Музыканту было 85 лет. Американский композитор и пианист был талантлив. Он стал известным потому, что тесно сотрудничал с известными в то время артистами. Наибольшую популярность музыканту принесла совместная работа с режиссером известного сериала "Твин Пикс" Дэвидом Линчем.

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