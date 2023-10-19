Умер известный актер и юморист из "Каламбура"

Сегодня, 19 октября 2023 года, появилась информация о том, что ушел из жизни украинский актер и юморист Сергей Гладков. Он стал популярным благодаря ролям, сыгранным в таких комедийных шоу, как "Каламбур" и "Деревня дураков".

Умер актер Сергей Гладков (фото из открытых источников)

О смерти Гладкова сообщил его коллега, актер Вадим Набоков в социальных сетях. О причине трагедии ничего не сообщается.

Украинский юморист родом из Харькова. Сергей Гладков стал творцом и автором юмористической телепередачи "Каламбур". Артист стал чрезвычайно популярным, сыграв роль Мужика в шоу "Деревня дураков". Среди других популярных персонажей, которые создал Гладков, помнится зрителям Неудачника из рубрики "Бар Каламбур", Дранкель из "Железного капута" и Миссис Бурпул из "Крутого пике".





Сергей Гладков был включен в состав известного юмористического шоу под названием "Маски-шоу". Еще покойный юморист работал звукоинженером и занимался разработкой звуковых эффектов. У него осталась семья и двое детей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла популярная народная артистка Украины . Народная артистка Украины Нина Матвиенко скончалась в возрасте 75 лет. Дочь артистки не уточнила подробности смерти Нины Матвиенко. Тоня Матвиенко выложила фото народной артистки и подписала изображение словами "мама умерла…". Нина Матвиенко родилась в Житомирской области в поселке Недилище 10 октября 1947 года. В школе ее посоветовали испытать свои силы в Украинском народном хоре им. Г. Веревки. Девушка записалась в студию хора, а после двух лет учений стала солисткой.

Певица вела активную деятельность и имеет в своем репертуаре, как собственные песни, так и записи украинских народных песен.