logo
Русский Українська

BTC/USD

41966.55

ETH/USD

2893.24

LTC/USD

154.41

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Умер известный актер, снимавшийся в сериале "Секс в большом городе"
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер известный актер, снимавшийся в сериале "Секс в большом городе"

О смерти Уилли Гарсона сообщил его приемный сын

сегодня, 13:30
Автор:

Козлова Альбіна

Актер Уилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блатча в сериале "Секс в большом городе", умер 21 сентября. Об этом сообщает ТСН.

Умер известный актер, снимавшийся в сериале "Секс в большом городе"

Уилли Гарсон, актер американских сериалов, фото из открытых источников

Уилли Гарсон было 57 лет, причина смерти не сообщается. Хотя, известно, что у актера вроде была онкология, злокачественные опухоли в поджелудочной железе.

"Уилли Гарсон был в жизни, как на экране, преданным другом и ярким светом для каждого в своем вселенной. Он создал одного из самых любимых персонажей из пантеона HBO и был членом нашей семьи почти двадцать пять лет. Мы глубоко огорчены, узнав о его смерти, и выражаем искренние соболезнования его семье и близким", — написали в заявлении потоковой платформы HBO Max.
Актер сыграл роли в более чем 50 фильмах. До последних дней жизни Гарсон работал, он озвучил мультфильм "Big Mouth". В течение последних двух лет актер сыграл роль в телесериале "Супердевушка".

Гарсон сыграл в ромкоме "Маленький Манхэттен", в "Гаваиях 5.0", "Полиции Нью-Йорка", в сериале "Белый воротничок", сериале "Твин Пикс", сериале "Друзья", "Секретные материалы", "Квантовый скачок", CSI: Место преступления.

О личной жизни актера известно немного. Уилли усыновил семилетнего мальчика Нейтана в 2009 году. Приемный сын сообщил о смерти отца в соцсети. Парень подчеркнул, что его приемный отец был самым крутым, веселым и умным. Парень растрогал читателей своим признанием в любви к Гарсону.

"У меня не было более блестящего телевизионного партнера. Я растерян и просто переполнен печалью. Ты был подарком богов. Покойся, друг мой", - написал в Twitter друг и коллега покойного Марио Кантоне.

Как сообщал портал "Комментарии", звезда "Слуги народа" с дочерью сбежала от мужа.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/glamur/pomer-zirka-seksu-u-velikomu-misti-villi-garson-1871995.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ