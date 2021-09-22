Умер известный актер, снимавшийся в сериале "Секс в большом городе"

Актер Уилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блатча в сериале "Секс в большом городе", умер 21 сентября. Об этом сообщает ТСН.



Уилли Гарсон, актер американских сериалов, фото из открытых источников

Уилли Гарсон было 57 лет, причина смерти не сообщается. Хотя, известно, что у актера вроде была онкология, злокачественные опухоли в поджелудочной железе.

"Уилли Гарсон был в жизни, как на экране, преданным другом и ярким светом для каждого в своем вселенной. Он создал одного из самых любимых персонажей из пантеона HBO и был членом нашей семьи почти двадцать пять лет. Мы глубоко огорчены, узнав о его смерти, и выражаем искренние соболезнования его семье и близким", — написали в заявлении потоковой платформы HBO Max.

Актер сыграл роли в более чем 50 фильмах. До последних дней жизни Гарсон работал, он озвучил мультфильм "Big Mouth". В течение последних двух лет актер сыграл роль в телесериале "Супердевушка".

Гарсон сыграл в ромкоме "Маленький Манхэттен", в "Гаваиях 5.0", "Полиции Нью-Йорка", в сериале "Белый воротничок", сериале "Твин Пикс", сериале "Друзья", "Секретные материалы", "Квантовый скачок", CSI: Место преступления.

О личной жизни актера известно немного. Уилли усыновил семилетнего мальчика Нейтана в 2009 году. Приемный сын сообщил о смерти отца в соцсети. Парень подчеркнул, что его приемный отец был самым крутым, веселым и умным. Парень растрогал читателей своим признанием в любви к Гарсону.

"У меня не было более блестящего телевизионного партнера. Я растерян и просто переполнен печалью. Ты был подарком богов. Покойся, друг мой", - написал в Twitter друг и коллега покойного Марио Кантоне.

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