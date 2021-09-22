Умер известный актер, снимавшийся в сериале "Секс в большом городе"

BTC/USD
41966.55
ETH/USD
2893.24
LTC/USD
154.41
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.55
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Актер Уилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блатча в сериале "Секс в большом городе", умер 21 сентября. Об этом сообщает ТСН.
Уилли Гарсон, актер американских сериалов, фото из открытых источников
Уилли Гарсон было 57 лет, причина смерти не сообщается. Хотя, известно, что у актера вроде была онкология, злокачественные опухоли в поджелудочной железе.
Гарсон сыграл в ромкоме "Маленький Манхэттен", в "Гаваиях 5.0", "Полиции Нью-Йорка", в сериале "Белый воротничок", сериале "Твин Пикс", сериале "Друзья", "Секретные материалы", "Квантовый скачок", CSI: Место преступления.
О личной жизни актера известно немного. Уилли усыновил семилетнего мальчика Нейтана в 2009 году. Приемный сын сообщил о смерти отца в соцсети. Парень подчеркнул, что его приемный отец был самым крутым, веселым и умным. Парень растрогал читателей своим признанием в любви к Гарсону.
Как сообщал портал "Комментарии", звезда "Слуги народа" с дочерью сбежала от мужа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости