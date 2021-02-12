logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.02.2021

BTC/USD

47777.53

ETH/USD

1783.60

LTC/USD

185.51

НБУ 12.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Умер известный джазовый музыкант, обладатель 23 Грэмми
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер известный джазовый музыкант, обладатель 23 Грэмми

Американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа

сегодня, 01:24
Автор:

Ольга Чародий

 Скончался легенда джаза, музыкант Чик Кориа. Обладатель 23 премий "Грэмми" умер  от онкологического заболевания.

Умер известный джазовый музыкант, обладатель 23 Грэмми

Чик Кориа - фото из открытых источников

Как сообщается на странице музыканта, Чик Кориа скоропостижно скончался в возрасте 79 лет от редкой формы рака, недавно диагностированной у артиста

Сердце артиста остановилось 9 февраля.

"Он был любимым мужем, отцом и дедом, а также для многих был великим наставником и другом. Благодаря своей работе и десятилетиям, проведенным в гастролях по миру, он затронул и вдохновил жизни миллионов", — говорится в некрологе.

Чик Кориа был легендой в мире джазовой музыки. Он был номинантом премии "Грэмми" более 60 раз. Наиболее известные его композиции:   "Spain", "500 Miles High", "La Fiesta", "Armando's Rhumba". Чик Кориа — один из наиболее влиятельных и авторитетных джазовых музыкантов мира, обладатель более чем двух десятков премий Grammy. 

Напомним, в возрасте 95 лет скончался известный американский актер Хэл Холбрук. Новость о смерти звезды кинематографа сообщает The New York Times, ссылаясь на информацию от помощницы актера Джойс Коэн. Холбрук отошел в мир иной еще 23 января в собственном доме в Беверли-Хиллз.

Общественности же о факте смерти стало известно только сейчас. Хэл Холбрук занимался кинематографом всю свою жизнь. Обладатель четырех премий "Эмми", номинант на "Оскар" как лучший актер второго плана, роли в действительно культовых лентах — это все о Холбруке. Популярность актеру принес фильм "Вся президентская рать" об Уотергейтском скандале в США. В нем Холбрук сыграл анонимного информатора.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://chickcorea.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ