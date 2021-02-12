Умер известный джазовый музыкант, обладатель 23 Грэмми

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Ольга Чародий
Чик Кориа - фото из открытых источников
Как сообщается на странице музыканта, Чик Кориа
скоропостижно скончался в возрасте 79 лет от редкой формы рака, недавно
диагностированной у артиста
Сердце артиста остановилось 9 февраля.
Чик Кориа был легендой в мире джазовой музыки. Он был номинантом премии "Грэмми" более 60 раз. Наиболее известные его композиции: "Spain", "500 Miles High", "La Fiesta", "Armando's Rhumba". Чик Кориа — один из наиболее влиятельных и авторитетных джазовых музыкантов мира, обладатель более чем двух десятков премий Grammy.
Напомним, в возрасте 95 лет скончался известный американский актер Хэл Холбрук. Новость о смерти звезды кинематографа сообщает The New York Times, ссылаясь на информацию от помощницы актера Джойс Коэн. Холбрук отошел в мир иной еще 23 января в собственном доме в Беверли-Хиллз.
Общественности же о факте смерти стало известно только сейчас. Хэл Холбрук занимался кинематографом всю свою жизнь. Обладатель четырех премий "Эмми", номинант на "Оскар" как лучший актер второго плана, роли в действительно культовых лентах — это все о Холбруке. Популярность актеру принес фильм "Вся президентская рать" об Уотергейтском скандале в США. В нем Холбрук сыграл анонимного информатора.
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