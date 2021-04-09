Умер известный рэпер DMX

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Татьяна Веремеева
Американский рэпер DMX (настоящее имя – Эрл Симмонс) умер сегодня, 9
апреля. Об этом стало известно из заявления его семьи.
Умер рэпер DMX
Музыкант умер в больнице Уайт-Плейнс, за несколько дней до этого врачи
перевели его на систему жизнеобеспечения. Артист находился в больнице с 3
апреля, когда у него случился сердечный приступ в его доме в Нью-Йорке на фоне
передозировки наркотиками.
DMX (Dark Man X) начал читать рэп в начале 1990-х и выпустил свой дебютный
альбом "It's Dark and Hell Is Hot" в 1998 году.
После смерти коллег-рэперов The Notorious B.I.G. и Тупака Шакура, прежде
чем он ворвался на сцену, DMX стал одной из главных звезд хардкорного хип-хопа
и был главным артистом, подписавшим контракт с лейблом Ruffhouse Records. Его
сингл "Ruff Ryders Anthem" помог закрепить его коммерческий успех.
За эти годы рэпер выпустил несколько альбомов, в том числе один из своих
самых коммерчески успешных "......And Then There Was X", который вышел в 1999
году и был номинирован на премию "Грэмми" в категории "лучший рэп-альбом". Это
была одна из трех номинаций рэпера на "Грэмми".
Он продал миллионы альбомов, подкрепленных такими хитами, как "Get At Me
Dog" в 1998 году, "Party Up" в 1999 году и "X Gon' Give It to Ya" в 2003 году.
DMX использовал свою растущую славу в актерской карьере, снявшись во многих
фильмах, включая "Ромео должен умереть" и "От колыбели до могилы".
Его профессиональные достижения часто омрачались проблемами со
злоупотреблением психоактивными веществами и столкновениями с законом. В 2017
году он признал себя виновным в налоговом мошенничестве и был приговорен к
одному году тюремного заключения.
В 2019 году DMX отменил запланированный концертный тур, чтобы обратиться за
лечением от наркомании, заявив в то время, что он ставит семью и трезвость на
первое место.
В том же году он рассказал GQ о своей борьбе с наркотической зависимостью.
Напомним, сегодня скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы ІІ принц
Филипп.
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