Умер известный рэпер DMX

Умер рэпер DMX

Музыкант умер в больнице Уайт-Плейнс, за несколько дней до этого врачи перевели его на систему жизнеобеспечения. Артист находился в больнице с 3 апреля, когда у него случился сердечный приступ в его доме в Нью-Йорке на фоне передозировки наркотиками.

DMX (Dark Man X) начал читать рэп в начале 1990-х и выпустил свой дебютный альбом "It's Dark and Hell Is Hot" в 1998 году.

После смерти коллег-рэперов The Notorious B.I.G. и Тупака Шакура, прежде чем он ворвался на сцену, DMX стал одной из главных звезд хардкорного хип-хопа и был главным артистом, подписавшим контракт с лейблом Ruffhouse Records. Его сингл "Ruff Ryders Anthem" помог закрепить его коммерческий успех.

За эти годы рэпер выпустил несколько альбомов, в том числе один из своих самых коммерчески успешных "......And Then There Was X", который вышел в 1999 году и был номинирован на премию "Грэмми" в категории "лучший рэп-альбом". Это была одна из трех номинаций рэпера на "Грэмми".

Он продал миллионы альбомов, подкрепленных такими хитами, как "Get At Me Dog" в 1998 году, "Party Up" в 1999 году и "X Gon' Give It to Ya" в 2003 году.

DMX использовал свою растущую славу в актерской карьере, снявшись во многих фильмах, включая "Ромео должен умереть" и "От колыбели до могилы".

Его профессиональные достижения часто омрачались проблемами со злоупотреблением психоактивными веществами и столкновениями с законом. В 2017 году он признал себя виновным в налоговом мошенничестве и был приговорен к одному году тюремного заключения.

В 2019 году DMX отменил запланированный концертный тур, чтобы обратиться за лечением от наркомании, заявив в то время, что он ставит семью и трезвость на первое место.

В том же году он рассказал GQ о своей борьбе с наркотической зависимостью.

